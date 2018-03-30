Відновлений мер Цибко провів першу сесію та відмовився від зарплати

Учора відбулась хвилююча 67 чергова сесія Смілянської міської ради. У великому сесійному залі був аншлаг – сміляни прийшли послухати виступ, риторику, план і побачити перші дії відновленого та реабілітованого міського голови, пише smila-ua





Спершу секретар міської ради Костянтин Синьогуб прочитав постанову Верховного Суду України про те, що Олексія Цибка поновлено на посаді. Потім на трибуну вийшов сам мер і подякував всім, хто його підтримував.

Олексій Цибко сказав, що за ці два роки, поки його відсторонили від роботи, він спостерігав за подіями у місті, вчився і робив для себе висновки. Він хотів би закопати сокиру війни, припинити сварки при владі і почати працювати для розвитку Сміли.

Олексій Цибко заявив, що відмовляється від своєї зарплати у сумі більше 200 тис.грн, яку йому мали б компенсувати за ці два роки. Нехай ці гроші підуть на розвиток міста! – заявив він. Мер дав характеристику соціально-економічного стану, у якому зараз опинилось наше місто, продемонструвавши, що добре знає про всі проблеми і буде їх вирішувати.

Одне з перших завдань – ремонт доріг. На думку Олексія Цибка їх у Смілі вже немає тому, що попередня влада брала відкати у підрядників, а підрядники безсовісно економили на сировині, щоб теж нажитись на дорогах. Олексій Цибко сказав, що він буде контролювати ремонти доріг, надаватиме переваги підрядникам, які даватимуть гарантії своєї роботи на 7-10 років.

На сесії Смілянської міської ради був присутній голова Черкаської обласної ради Олександр Вельбівець. У своєму виступі він жорстко розкритикував смілянську владу міста і району, сказав, що вже досить лаятися, треба починати працювати, бо Сміла і Смілянщина мають найгірші показники розвитку на Черкащині.

Виступав і голова районної ради Володимир Грошев, який закликав всіх миритись та працювати разом.

Далі депутати перейшли до розгляду порядку денного безпосередньо сесії міської ради. На засідання винесли 91 питання, а також було багато запитів і звернень від громади та міських обранців.

Олексій Цибко запропонував розділити сесію на два пленарні засідання, і поки що не закінчувати. Тому що у порядку денному стоїть кілька питань, у яких він ще не розібрався. Він їх вивчить, все зважить, і тоді продовжить сесію на наступному тижні. Депутати погодились із цією пропозицією. Перше засідання було напруженим, але конструктивним. З’явилась надія, що у нашому місті нарешті все наладиться і ми заживемо спокійно.

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