У Черкасах на хабарі затримали керівника управління Держпродспоживслужби (ФОТО)

У Черкасах під час отримання неправомірної вигоди в сумі 10 тис. грн. затримано керівника місцевого управління Держпродспоживслужби.

Про це повідомляють у прокуратурі Черкаської області.

У п’ятницю, 30 березня 2018 року, спільними зусиллями прокуратури Черкаської області, відділу боротьби з корупцією та організованою злочинністю Управління Служби безпеки України в Черкаській області, слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області та за сприяння Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів затримано керівника місцевого управління Держпродспоживслужби, який за посередництвом свого заступника, отримав від приватного підприємця неправомірну вигоду в сумі 10 тис. грн. за невжиття передбачених законодавством заходів реагування за наслідками проведеної у підприємця перевірки.

Зазначену службову особу 30.03.2018 затримано в порядку ст. 208 КПК України одразу після отримання нею грошових коштів.

За вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають першочергові слідчі та процесуальні дії, вживаються заходи щодо повідомлення особі про підозру та обрання їй запобіжного заходу.

Довідково: санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

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