У Черкаській міськраді проходять збори за відкликання Радуцького. На захід не пустили порося…

Збори щодо відкликання колишнього секретаря Черкаської міськради Олександра Радуцького проходять в Черкаській міськраді в відкритому режимі. Про це інформує активіст Дмитро Кухарчук, який веде звідти трансляцію.







За словами Кухарчука, нині близько 500 осіб прибуло.

Сама процедура відкликання буде в 11.45 в холі Черкаської міськради.

При цьому на задньому фоні чути повизгування свині. Це розвеселило декого з присутніх. Як виявилося, учасники принесли на захід поросятко, але поліція його не пустила...

Присутній Михайло Мушієк зауважив, що поросяті слід принести молока.

Активіст Данило Майоров зауважив, що «люди Радуцького» проводили слухання щодо відкликання депутатів, тож громада вирішила і собі відкликати Радуцького…

Депутат Романов каже, що після подій на «Темпі» громада вирішила зробити корок у відповідь.

– Певні особи настільки звикли грабувати бюджет, що відсторонення їх від цього просто призводить до того, що певні особи збирають людей, звозять на завод і голосують за що хочуть. Тож мета акції показати, що раду треба розпускати, або відкликати дійсно тих, кого треба, – сказав депутат Романов.

Нагадаємо, громадські збори щодо відкликання п’ятьох депутатів Черкаської міської ради відбулися у Черкасах 30 березня. Йдеться про Альону Цегвінцеву, Тетяну Чорнобіль, Максима Шадловського, Віталія Косяка та Максима Скорика.

Збори проходили в орендованому мною приміщенні ТОВ "ГРУПА ВЕНЕТО"...

Депутати Черкаської міськради, обрані від Партії вільних демократів, Альона Цегвінцева, Тетяна Чорнобіль та Максим Шадловський, представник Радикальної партії Віталій Косяк і обранець від ВО «Черкащани» Максим Скорик вважають, що проведені збори з їх відкликання, було проведено всупереч закону

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