Черкаські рятувальники зняли з крижини двох рибалок (ФОТО)

02 квітня 2018, 17:06 Новини Черкас та Черкаської області

Сьогодні, 2 квітня, близько 8:20 ранку в Черкасах в районі залізничного мосту, патрулюючи берегову смугу, пересувний рятувальний пост Черкаської міської комунальної аварійно-рятувальної служби помітив двох рибалок. Вони знаходились на крижині, що почала дрейфувати від берега в бік фарватеру.

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Про це інформують на сайті Черкаської міськради.

Рятувальники негайно приступили до їх порятунку. Враховуючи оперативність дій рятувальників, крижина не встигла відійти на велику відстань від берега. Одягнувши гідротермокостюми, рятувальники зняли рибалок з крижини. Потерпілі медичної допомоги не потребували.

Черкаська міська комунальна аварійно-рятувальна служба вкотре звертається до жителів и та гостей міста з проханням дотримуватись правил охорони життя людей на водних об'єктах.

У разі виникнення надзвичайної події на водних об’єктах м. Черкаси, негайно телефонуйте до чергового «Оперативна служба» Черкаської міської ради: 1505, 050-464-60-60, (073)700-15-05, (068)791-70-67, КУ «Черкаська міська комунальна аварійно-рятувальна служба»: 65-12-77, 050-464-03-33 або – 101.

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