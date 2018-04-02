Рух автотранспорту по мосту через Дніпро з 3 квітня змінить графік

Служба автомобільних доріг у Черкаській області повідомляє, що на мосту через річку Дніпро на автодорозі державного значення Н-16 Золотоноша-Черкаси-Сміла-Умань на ділянці км 23+068 продовжаться ремонтні роботи. На час проведення ремонтних робіт, з 3 квітня 2018 року з 9 до 13 години та з 14 до 18 години рух автотранспорту по мосту здійснюватиметься у реверсному режимі згідно сигналів світлофора. У інший час - рух по мосту здійснюватиметься без обмежень.

На мосту через Дніпро на замовлення Служби автомобільних доріг у Черкаській області підрядна організація ТОВ «Альтком» проводитиме бетонування тротуару на мосту та встановлення перильної огорожі.

Служба автомобільних доріг у Черкаській області просить усіх водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей під час проведення ремонтних робіт. А також закликає водіїв бути уважними та обережними за кермом, дотримуватися правил дорожнього руху, не перевищувати допустиму швидкість і не виконувати ризикованих маневрів. Будьте уважні та обережні.

Прес-служба САД у Черкаській області

реклама