Політична боротьба із елементами шоу, — експерт про відкликання депутатів у Черкасах

Минулого тижня у Черкасах сталося декілька прецедентів по відкликанню депутатів місцевої ради. Був проведений перший етап цієї процедури, а саме скликалися громадські слухання. Зокрема, 30 березня пройшли збори на заводі «ТЕМП», на яких роздавали мандати на відкликання депутатів з Партії вільних демократів Альони Цегвінцевої, Тетяни Чорнобіль та Максима Шадловського, від Радикальної партії Віталія Косяка, від «Черкащан» Максима Скорика. А вже в неділю в холі Черкаської міської ради провели збори по відкликанню депутата від БПП та екс-секретаря міськради Олександра Радуцького.





Видання "Вичерпно" вирішило поцікавитися у голови Черкаського осередку Комітету виборців України Максима Михлика, чи, на його думку, матимуть ці прецеденти логічне завершення у вигляді відкликання депутатів, чи це лише гра політичними м’язами і продовження баталій, які не так давно відбувалися в Черкаській міській раді і закінчилися зміною виконкому разом із оновленням заступників міського голови.

- Відкликання депутата місцевої ради хоч і прописано в законодавстві, але є досить заплутаною і багатокроковою процедурою. Для того, щоб дійсно відкликати депутата, потрібно мати залізні підстави, злагоджену і юридично підковану команду та реальну суспільну підтримку. До того ж всі етапи повинні відбуватись прозоро і з максимальним висвітленням ЗМІ. Те, що відбувалось останніми днями в Черкасах, більше схоже на продовження політичної боротьби із елементами шоу і головною метою мало політичний тиск на конкретних осіб. Можна спрогнозувати, що цей процес не дійде до свого логічного завершення, тим більше, що його організатори і самі на це не розраховують. Сподіваюсь, що в подальшому черкаські політики шукатимуть компроміси за столом переговорів, а не через сумнівні акції і особистісні взаємні звинувачення, — прокоментував нашому виданню своє бачення ситуації Максим Михлик.

Що ж до підстав, то згідно ст. 37 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» підставами для відкликання виборцями обраного ними депутата місцевої ради можуть бути:

1) порушення депутатом місцевої ради положень Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів України, що встановлено судом; { Пункт 1 частини першої статті 37 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1314-IV ( 1314-15 ) від 20.11.2003;

2) пропуск депутатом місцевої ради протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин, передбачених статтею 10 цього Закону, обов’язків депутата місцевої ради у виборчому окрузі; {Пункт 2 частини першої статті 37 в редакції Закону N 595-VIII ( 595-19 ) від 14.07.2015};

3) невідповідність практичної діяльності депутата місцевої ради основним принципам і положенням його передвиборної програми, невиконання депутатом місцевої ради передбачених статтею 16 цього Закону зобов’язань звітувати перед виборцями та проводити зустрічі з ними.

Відзначимо, згідно процедури після громадських слухань має відбутися засідання територіальної виборчої комісії, а наступного дня оголошується збір підписів жителів округу, по якому балотувався депутат, на що дається 20 днів. Після цього ТВК оголошує рішення про звернення до вищого керівництва партії, від якої балотувався депутат (у тому випадку, якщо він не був самовисуванцем).

реклама