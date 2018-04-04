Біля Центрального ринку в Черкасах знайшли бойову гранату (ФОТО)

4 квітня під час прибирання на перехресті вулиць Гоголя – Небесної Сотні знайшли вибухонебезпечний предмет, схожий на бойову гранату.



Про це сайту vikka.ua повідомляє речниця управління патрульної поліції у Черкаській області Зоя Вовк.

Гранату виявили черкащани під час прибирання біля Ценрального ринку. Вона була у ржавому стані, а запал був прикопаний у землі.

Приїхавши на місце виклику, патрульні обгородили територію та евакуювали людей з місця пригоди, куди прибули слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Предмет вилучили та знешкодили. Звідки узявся боєприпас у центрі міста та чи мав він вибухову силу – з’ясовують експерти.

Фото: Фейсбук / Типові Черкаси

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