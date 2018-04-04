Біля Центрального ринку в Черкасах знайшли бойову гранату (ФОТО)

Про це сайту vikka.ua повідомляє речниця управління патрульної поліції у Черкаській області Зоя Вовк.
Гранату виявили черкащани під час прибирання біля Ценрального ринку. Вона була у ржавому стані, а запал був прикопаний у землі.
Приїхавши на місце виклику, патрульні обгородили територію та евакуювали людей з місця пригоди, куди прибули слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Предмет вилучили та знешкодили. Звідки узявся боєприпас у центрі міста та чи мав він вибухову силу – з’ясовують експерти.
Фото: Фейсбук / Типові Черкаси