Опалювальний сезон у Черкасах завершать 10 квітня

Опалювальний сезон 2017-2018 років у Черкасах завершать уже 10 квітня. Рішення про це сьогодні ухвалили на засіданні виконавчого комітету.



«Згідно з нормативами, якщо впродовж трьох діб середня температура повітря тримається на рівні не нижче ніж +8 градусів, ми можемо припиняти подачу тепла», – прокоментував заступник міського голови Черкас Ігор Волошин, який вів засідання.

Окрім житлових будинків, тоді ж опалення вимкнуть у закладах охорони здоров’я, освіти, культури й спорту.

Про це інформує прес-служба міськради

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