реклама
Книжковий фестиваль

Черкаси розривають угоду з інвестором, який хотів збудувати сміттєспалювальний завод

06 квітня 2018, 12:06 Новини Черкас та Черкаської області

4 квітня в Черкаській ОДА відбулася нарада очільників області та апарату адміністрації з керівництвом ТОВ “Еко-баік” та партнерами підприємства. На ній йшлося про важливість проекту зведення в межах міста Черкаси сміттєспалювального заводу, його безпечність та досвід партнерів підприємства в реалізації таких проектів. Однак під час наради з’ясувалося, що підприємство не виконало умов інвестиційного договору і місто направило йому листа про розірвання договору в односторонньому порядку.

527301-500x333

Про це на нараді повідомила заступник міського голови Черкас Людмила Бордунос, інформує "Про все"

— Черкаська міська рада обмежила умови договору тим, що ТОВ “Еко-баік” протягом двох місяців мало надати певні документи та зайнятися розробкою проекту. На сьогодні ми не отримали жодного документу на право користування земельною ділянкою, — прокоментувала ситуацію Людмила Бордунос.

Нагадаємо, що 23 листопада 2017 року на сесії Черкаської міської ради було з другої спроби ухвалено рішення про підтримку проекту інвестиційного договору про будівництво заводу з комплексної переробки твердих побутових відходів у Черкасах. Ініціатором будівництва такого заводу виступило ТОВ “Еко-баік”.

На будівництво заводу підприємство планувало залучити 80 мільйонів доларів інвестицій, а місто, в свою чергу, зобов’язалося віддавати підприємству всі тверді побутові відходи протягом 25 років.

В той же час реалізація саме цього проекту викликала неоднозначну реакцію у містян. Так ще у вересні 2016 року відбулися громадські слухання з приводу зведення в Черкасах сміттєспалювального заводу і автори проекту не змогли переконати учасників слухань в безпечності такого підприємства.

Чи продовжиться співпраця — наразі невідомо. Відправлений поштою лист керівництво підприємства не отримало і ознайомилося з його вмістом лише на нараді.

реклама

Коментарі  

 
+1 #4 сміттєвозка 06.04.2018 13:37
Цитую ХХХ:
то коли вже побудують той завод? сміття стілько. що його на 20 років переробки вистачить . А владці неспроможні щось зробити. То для чого такі владці. Льодовий палац будувати?


Спочатку - Льодововий палац, а потім- сміття?
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+1 #3 К.Ш. 06.04.2018 13:24
Цитую ХХХ:
то коли вже побудують той завод? сміття стілько. що його на 20 років переробки вистачить . А владці неспроможні щось зробити. То для чого такі владці. Льодовий палац будувати?

Шановна пані Людмила Бордунос раніше працювала в одній цікавій фірмі, яка вигравала тендери у міськраді. Можливо її, вже колишній работодатель і на цей час наважиться та побудує завод?
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+5 #2 ХХХ 06.04.2018 12:40
то коли вже побудують той завод? сміття стілько. що його на 20 років переробки вистачить . А владці неспроможні щось зробити. То для чого такі владці. Льодовий палац будувати?
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+9 #1 Урюк 06.04.2018 12:27
Який інвестор потягне тягар у вигляді відкату в 100% ? На жаль дурнів в світі стає все меньше. :sad:
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 

Додати коментар

Звертаємо Вашу увагу, що "Прочерк" - це майданчик коректних дискусій!

Цікаві новини звідусіль

Loading...
реклама
Моніторинг цін

НОВЕ НА САЙТІ

Від метеликів до драконів: черкащанка плете унікальні прикраси з мідного дроту
Каное на сцені під час виступу найпопулярнішого інді-гурту – чим здивували Черкаси
У Черкасах презентували фотовиставку «PROMKA» (ФОТО)
Театр
Loading...