Черкаси розривають угоду з інвестором, який хотів збудувати сміттєспалювальний завод

4 квітня в Черкаській ОДА відбулася нарада очільників області та апарату адміністрації з керівництвом ТОВ “Еко-баік” та партнерами підприємства. На ній йшлося про важливість проекту зведення в межах міста Черкаси сміттєспалювального заводу, його безпечність та досвід партнерів підприємства в реалізації таких проектів. Однак під час наради з’ясувалося, що підприємство не виконало умов інвестиційного договору і місто направило йому листа про розірвання договору в односторонньому порядку.



Про це на нараді повідомила заступник міського голови Черкас Людмила Бордунос, інформує "Про все"



— Черкаська міська рада обмежила умови договору тим, що ТОВ “Еко-баік” протягом двох місяців мало надати певні документи та зайнятися розробкою проекту. На сьогодні ми не отримали жодного документу на право користування земельною ділянкою, — прокоментувала ситуацію Людмила Бордунос.

Нагадаємо, що 23 листопада 2017 року на сесії Черкаської міської ради було з другої спроби ухвалено рішення про підтримку проекту інвестиційного договору про будівництво заводу з комплексної переробки твердих побутових відходів у Черкасах. Ініціатором будівництва такого заводу виступило ТОВ “Еко-баік”.

На будівництво заводу підприємство планувало залучити 80 мільйонів доларів інвестицій, а місто, в свою чергу, зобов’язалося віддавати підприємству всі тверді побутові відходи протягом 25 років.

В той же час реалізація саме цього проекту викликала неоднозначну реакцію у містян. Так ще у вересні 2016 року відбулися громадські слухання з приводу зведення в Черкасах сміттєспалювального заводу і автори проекту не змогли переконати учасників слухань в безпечності такого підприємства.

Чи продовжиться співпраця — наразі невідомо. Відправлений поштою лист керівництво підприємства не отримало і ознайомилося з його вмістом лише на нараді.

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