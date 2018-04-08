Держгеокадастр Черкаської області передав землю двом ОТГ

5 квітня Головне управління Держгеокадастру у Черкаській області передало землі державної власності сільськогосподарського призначення в комунальну власність першим двом ОТГ: Єрківській і Кам’янській. Для підписання й отримання відповідних документів до Головного управління Держгеокадастру приїхали заступник голови Єрківської ОТГ Олександр Комаренко й голова Кам’янської ОТГ Володимир Тірон.





Згідно з актом прийому-передачі Кам’янська об’єднана територіальна громада розпоряджатиметься землею загальною площею 1176,6833 га, що розташована в адмінмежах міста Кам’янки й сіл Тимошівки та Юрчихи. Єрківській ОТГ, в яку входить селище Єрки й села Залізнячка й Радчиха, передано 633,2892 га сільгоспземель державної власності. Право власності на земельні ділянки ОТГ набудуть із часу державної реєстрації цього права відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

– Відбулася чудова подія: Кам’янська міська рада і Єрківська селищна рада як центри об’єднаних територіальних громад отримали загальною кількістю майже 1810 гектарів землі. Цими землями розпоряджатимуться громади, що свідчить про реалізацію програми Уряду. Приємно бачити радість голів і їхнє здивування водночас, – прокоментувала начальник Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області Ольга Залога. – Усі 26 об’єднаних територіальних громад області звернулися до Головного управління із клопотаннями щодо передачі їм земель. Ми узгоджуємо картографічні матеріали, проводимо камеральні й польові роботи, розробляємо технічну документацію із землеустрою. Інформація про ці ділянки вноситься в Державний земельний кадастр, з’являється на публічній кадастровій карті, після чого Головне управління Держгеокадастру видає наказ про передачу земель органам місцевого самоврядування. Процес передачі землі в області триватиме протягом року відповідно до графіка, виходитиме двом – трьом громадам на місяць. Усього в області буде передано приблизно 42 тисячі гектарів землі.

Довідково:

Передача земель сільськогосподарського призначення державної власності в комунальну власність об’єднаним територіальним громадам (ОТГ) відбувається відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 січня 2018 р. № 60-р «Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад».

Для організації ефективної співпраці з усіма об’єднаними територіальними громадами землевпорядна служба Черкаської області підписала меморандум, у якому узгоджено всі кроки виконання цих робіт. Передача земель відбувається згідно з планом-графіком, що розміщений на сайті Держгеокадастру: https://otg.land.gov.ua/bundles/gromada/doc/plan.pdf.

Прес-служба Головного управління

Держгеокадастру у Черкаській області

реклама