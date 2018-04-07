Черкаські правоохоронці затримали групу наркодилерів, які збували наркотики (ФОТО)

Злочинна група, до складу якої входило двоє осіб, збувала особливо небезпечний наркотичний засіб метадон, в місті Умань. Їх затримано в порядку статті 208 КПК України. Відкрито кримінальне провадження за статтею 307 Кримінального кодексу України.

Про це інформують у поліції Черкаської області.

До працівників Управління протидії наркозлочинності ГУНП в Черкаській області надійшла оперативна інформація, що на території міста Умань група осіб займається збутом особливо небезпечного наркотичного засобу метадон. Так, під час проведення оперативних закупок, правоохоронці затримали осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення. Ними виявились місцеві жителі, віком 62 та 35 років. В ході проведення санкціонованих обшуків у зловмисників правоохоронці виявили та вилучили близько 55 грамів наркотичного засобу метадон, вартість якого на чорному ринку перевищує 150 тисяч гривень, грошові кошти отримані від незаконної діяльності на загальну суму 35 000 гривень та 1000 доларів США. Вилучені речові докази направлено на експертизу.

Зловмисників затримано в порядку статті 208 КПК України.

На даний час слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області відкрито кримінальне провадження та особам оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за частиною 2 статті 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від шести до десяти років із конфіскацією майна. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

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