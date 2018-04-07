Лікарі на Черкащині отримують до 10 тисяч, – Гройсман

Завдяки децентралізації Білозірська сільрада Черкаської області спромоглася виділити квартири молодим лікарям, а з бюджету громади їм доплачуються гроші, щоб середня заробітна плата становила 8-10 тис. грн.

Про це у «Фейсбуці» написав Прем'єр-міністр Володимир Гройсман, повідомляє «Укрінформ».

«Збільшені доходи дозволили за два місяці повністю оновити амбулаторію. Хоча раніше в цьому приміщенні не було ні туалету, ні води, протікав дах, – написав Гройсман. – Для того, щоб привабити у селище молодих лікарів, сільська рада виділила їм квартири. З бюджету громади доплачуються гроші, щоб середня зарплата становила 8-10 тис. гривень. Як говорить головний лікар амбулаторії, кожен молодий спеціаліст мріяв би працювати в Білозірці (правильно: в Білозір’ї, – ред.)»

Прем’єр-міністр зазначив, що бюджет Білозірської сільради до об’єднання в ОТГ становив 8 млн грн, а після об’єднання – 47 млн грн, власні надходження до бюджету зросли з 5 млн грн до 20 млн грн.

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