Через російський лист голові облради зчинився переполох

По бульвару Шевченка,185 було виявлено підозрілий предмет, адресований голові Черкаської обласної ради.

Асистент канцелярії повідомила, що сьогодні, розбираючи пошту, виявила конверт, який було надіслано з м. Ярославль РФ, на ньому було багато різних штампів і надписів,перемотаний скотчем і адресувався голові Черкаської обласної ради,що і насторожило. Працівниця одразу зателефонувала до поліції. Патрульні викликали ДСНС, слідчих і вибухотехніків. Відкривши конверт, виявлено російську кореспонденцію.

Про це інформує патрульна поліція Черкащини.

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