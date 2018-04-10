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Через російський лист голові облради зчинився переполох

10 квітня 2018, 15:36 Новини Черкас та Черкаської області
По бульвару Шевченка,185 було виявлено підозрілий предмет, адресований голові Черкаської обласної ради.

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Асистент канцелярії повідомила, що сьогодні, розбираючи пошту, виявила конверт, який було надіслано з м. Ярославль РФ, на ньому було багато різних штампів і надписів,перемотаний скотчем і адресувався голові Черкаської обласної ради,що і насторожило. Працівниця одразу зателефонувала до поліції. Патрульні викликали ДСНС, слідчих і вибухотехніків. Відкривши конверт, виявлено російську кореспонденцію.

Про це інформує патрульна поліція Черкащини.

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Коментарі  

 
+10 #4 ветеран 10.04.2018 16:20
Нашли значимую персону - Вельбовца,убого го из Лысянки,перебещ ика из партии регионов в блок панамских патриотов (а их там половина и больше). Его фигура не соответсвет стоимости пересылке письма,а если добавить вызов ментов и спасателей, то это вообще комедия.
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0 #3 Лис 10.04.2018 16:13
в любой профессии буквально
от почтальона до врача
есть то что крепится посредством
скотча
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+11 #2 Аборигэн 10.04.2018 15:55
Несомненно, яркое событие для города и области.
Терористы они же тупые. Будут слать бомбу в конверте обязательно через границу и с обратным адресом на конверте. Подругому никак.)
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