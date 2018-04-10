Через російський лист голові облради зчинився переполох

Асистент канцелярії повідомила, що сьогодні, розбираючи пошту, виявила конверт, який було надіслано з м. Ярославль РФ, на ньому було багато різних штампів і надписів,перемотаний скотчем і адресувався голові Черкаської обласної ради,що і насторожило. Працівниця одразу зателефонувала до поліції. Патрульні викликали ДСНС, слідчих і вибухотехніків. Відкривши конверт, виявлено російську кореспонденцію.
Про це інформує патрульна поліція Черкащини.
от почтальона до врача
есть то что крепится посредством
скотча
Терористы они же тупые. Будут слать бомбу в конверте обязательно через границу и с обратным адресом на конверте. Подругому никак.)