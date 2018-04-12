Аграріям на замітку: грунт «достиг» одразу після Великодня

Майже літня погода вимагає від аграріїв Черкащини організованої і швидкої роботи по підготовці ґрунту та проведення посівної кампанії.





Польові роботи і весняна сівба не можуть розпочатись до тих пір, поки ґрунт на полях не досягне м’якопластичного стану, при якому робота машин проходить безперебійно і оранка має добру якість.

Зазвичай на Черкащині грунт досягає м’якопластичного стану у період з 25.03 по 3.04. Проте, в ранні весни з посушливим березнем, як це було в 1990, 2002 та 2016 роках, просихання грунту спостерігалось рано - в першій десятиденці березня. Найбільш пізні дати – друга половина квітня, відмічались у 1996, 2003, 2005 та 2013 рр. Тоді весна, як і в цьому році, була пізньою і розпочалась лише в 3-й декаді березня.

Цього року У БЕРЕЗНІ переважав ще ЗИМОВИЙ РЕЖИМ погоди з морозами та снігопадами. Загалом за березнь випало – 66-120 мм або 170-370 % місячної норми, при цьому в Золотоніському районі лише за перший весняний місяць вже «виконано» всю весняну норму по опадах.

У цьому році ГРУНТ «ДОСТИГ» на більшості площ одразу після Великодня. На сьогодні посівна в області вже неберає оберти. СТРОКИ для її проведення БУДУТЬ СТИСЛІ. Особливість цьогорічної посівної кампанії в тому, що доведеться СІЯТИ ОДНОЧАСНО багато сільськогосподарських культур, у тому числі і пізніх.

Незважаючи на те, що кількість опадів, яка випала з початку зими в області була найбільшою за останні 30 років і як наслідок - оптимальне зволоження ґрунту на початок весни, не варто нехтувати заходами зі ЗБЕРЕЖЕННЯ ВОЛОГИ У ГРУНТІ.

Про це повідомляє начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань

реклама