Побитий смілянський активіст: «На моє місце прийдуть п'ятеро!»

Смілянський активіст Ілля Слободяник, якого сьогодні жорстоко побили у місті серед білого дня, опублікував у «Фейсбуці» допис.





Насамперед він подякував усім своїм друзям та знайомим за підтримку і зазначив, що намагається одужувати.

Активіст заявив офіційно: «На моє переконання напад на мене Долотенко Вадим сьогодні здійснив саме за прямою вказівкою Віктора Федоренка».

Нагадаємо, що Федоренко – це колишній в. о. мера Сміли, у якого з Слободяником був конфлікт.

«Всім, хто мене хоч трохи поважає, мій заклик: не дивлячись ні на що, тримайтесь сторони правди та добра. Правда переможе. Навіть потім на моє місце прийдуть п'ятеро і будуть боротися з різною нечистю у владі вдесятеро сильніше! Слава Україні!» - наголосив Слободяник, очевидно, реагуючи на деякі заклики у «Фейсбуці» різних осіб самовільно розібратися з кривдником активіста, не вірячи, при цьому, в справедливість з боку правоохоронної системи.

«Прочерк» готовий також розмістити позицію самого Федоренка. Поки що зв’язатися з ним не вдалося…

Офіційний коментар поліція обіцяла озвучити завтра.

Як відомо, у смілянського активіста Іллі Слободяника раніше був конфлікт з колишнім в. о. міського голови Віктором Федоренко.

Нагадаємо, що у вересні зі слів активіста, на нього в людному місці Сміли поблизу магазину "Берізка" (р-н цукрового заводу) був скоєний напад сином Федоренка - Федоренком Віталіком та невідомим чоловіком в чорній кофті з золотим зображенням янголу.

Опісля розпочалася судова тяганина, де Федоренко старший поводився дуже дивно.

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