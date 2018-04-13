Піротехнічною групою знищено 5 боєприпасів часів війни (ВІДЕО)

Сапери піротехнічної групи аварійно-рятувального загону 11 квітня знищили на спеціальному полігоні 5 боєприпасів часів війни. Небезпечні знахідки були виявлені місцевим населенням напередодні.

Про це інформують в управлінні ДСНС України в Черкаській області.

Так, на околиці міста Городище на відкритій території виявлено 2 вибухонебезпечних предмети – 150 мм артилерійський снаряд та 81 мм мінометна міна. У селі В’язівок Городищенського району сапери вилучили артилерійський снаряд 203 калібру.

Ще 2 боєприпаси, які було ліквідовано, напередодні знайшли на території Черкаського району. Поруч із Білозір’ям на території лісового масиву Білозірського лісництва піротехнічна група вилучила мінометну міну калібром 82 мм, а в селі Дубіївка – артилерійський снаряд 76 калібру.

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