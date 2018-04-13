Черкащанин-атовець започаткував новий флешмоб

Флешмоб #ГОТОВІДОБОЮ #COMBATREADY започаткував у «Фейсбуці» Віктор Іванько – атовець, колишній заступник начальника обласної поліції, який виграв конкурс на посаду начальника Держрибагентства в Черкаській області.

«На тлі зростаючої світової напруженості та наближення кінця імперії зла, а також у зв’язку із четвертою річницею початку російсько-української війни, хочу з вашою допомогою започаткувати флешмоб #ГОТОВІДОБОЮ#COMBATREADY! – написав пан Іванько. – З кожним днем Росія втрачає позиції на світовому рівні і вже не в змозі керувати ядерною дубинкою КНДР, також наближається кінець їхньої війни в Сирії, із кожним днем в них стає все менше аргументів для торгівлі зі світовою спільнотою – останній їхній аргумент це роздмухування війни на сході нашої держави.

Враховуючи гіркий досвід 2014 року, коли ми з вами не були готові до підступної агресії Кремля та беручи до уваги, яку величезну роль в стримувані ворога зіграли добровольчі батальйони, я вирішив започаткувати даний флешмоб, щоб показати, як друзям так і ворогам, скільки в Україні підготовлених бійців, які мають досвід бойових дій, добре оснащених та завжди готових і до бою!

Я впевнений, що таких «ненормальних», у яких дома постійно зібраний «тривожний чемодан» почищена зброя та кучі амуніції, придатної лише для війни, не одна сотня, навіть не одна тисяча, і ми постійно готові до бою! Слава Україні!!!»

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