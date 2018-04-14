У Черкасах заслухали свідків по справі луганського «Беркута» (ВІДЕО)

У Черкасах у справі командира луганського «Беркута» Валерія Костенка суд почав допит свідків. У ніч проти 27 січня 2014 року очолюваний ним підрозділ під будівлею обласної адміністрації жорстоко розправився з майданівцями. Тоді постраждали десятки мітингувальників, звичайні перехожі та навіть журналісти. Слухання у справі почалися ще торік, але на жодне засідання Костенко так і не з'явився.



Про це інформує журналіст Станіслав Кухарчук у «Подробностях».

Цю гучну справу часів Революції Гідності майже рік розглядають без ажіотажу з боку громадськості. Уже традиційно в залі – лише потерпілі, свідки, прокурор та адвокат. Обвинувачений у перевищенні службових обов'язків та перешкоджанні журналістській діяльності Валерій Костенко жодного разу так і не з'явився.

Прийти на засідання, ба навіть приїхати на підконтрольну Україні територію Костенко навряд чи наважиться. Від початку війни на Донбасі луганський «Беркут» у повному складі разом із командиром перейшов на бік російських найманців. Цим підрозділом Костенко командує й досі.

5 років тому ті самі спецпризначенці калічили майданівців у Черкасах. Під кийки тоді потрапили не лише мітингувальники та журналісти, а й звичайні перехожі.

Та зйомка для оператора Сергія Єфімова закінчилася розбитою камерою, лише дивом хлопцеві пощастило уникнути побиття. У справі Сергій проходить як свідок, адже він особисто спілкувався з командиром луганського «Беркута». Адвокат обвинуваченого з'ясовує, чи міг би він зараз упізнати Валерія Костенка.

«Обличчя особи, яка на вашу думку керувала працівниками беркуту ви бачили, чи ні? - Обличчя особи я не бачив! Вона була у масці», – каже свідок.

Але голос Костенка, запевняє Сергій, міг би впізнати хоч зараз. Щоправда додає: якби справу так не затягнули, свідчити йому було б значно легше.

«Як я зараз можу давати якісь свідчення, як пройшло чотири роки, і я якихось подробиць, які можуть допомогти справі, я може і не згадаю вже», – говорить Сергій Єфімов.

Те, що на Валерія Костенка чекає обвинувальний вирок, прокурор більш ніж упевнена – доказів вистачає. Але рішення буде заочне, і шансів, що він реально відбуватиме покарання… майже немає.

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