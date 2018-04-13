13-го в п’ятницю Гройсман інспектував Черкащину

Сьогодні Прем’єр-міністр України проінспектував ремонт траси «Київ-Одеса» в Черкаській області. Володимир Гройсман заявив: ремонт доріг залишається пріоритетом, фінансування ремонтів і будівництва доріг суттєво збільшено, тому на перший план виходить суворий контроль якості робіт:

«Програма капітального ремонту, відновлення і будівництва доріг стартувала у 2016 році, більш масштабно – у 2017 році. У 2018 році ми виділяємо вже майже 47 млрд грн. І тут треба ставити питання про якість. Ми зараз контролюємо якість по всій країні, перевіряємо те, що було зроблено в минулому році. І в середині травня вже буде звіт «Укравтодору» по всім ділянкам. Хочу відразу сказати: що буде зроблено халтурно – ми не будемо за це платити».

Щодо стану робіт саме на трасі «Київ-Одеса», Володимир Гройсман заявив, що дорога, яка не ремонтувалася багато років, вже цього року буде приведена в нормальний стан, а в наступному році завдяки додатковому фінансуванню капітальних ремонтів ділянок траси буде приведена до якісно іншого стану: «Траса побудована майже 15 років тому і належним чином не доглядалася. З кожним роком стан її погіршувався. Зараз ми почали відновлювати її: це і поточний ремонт, і дрібний протиаварійний, і капітальний ремонт певних ділянок дороги. До 1 травня буде ліквідована вся ямковість. Передбачаємо на ділянці від Києва і за Білу Церкву капітальний ремонт. В наступному році стан цієї дороги буде зовсім інший. Але і в цьому році ми приведемо її до нормального стану, як і інші дороги».

Нагадаємо, що з 1 січня 2018 року розпочав свою роботу Дорожній фонд. Вперше автошляхова галузь отримала гарантоване державою фінансування – близько 47 млрд грн. З них 11,5 мільярдів гривень держава виділяє областям на ремонт та утримання доріг місцевого значення.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю

Секретаріату Кабінету Міністрів України

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