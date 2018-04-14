Від нуля – до мільйона, – які доходи задекларували чиновники ЧМР

Керівники департаментів Черкаської міськради задекларували свої доходи за 2017 рік. Згідно з їхніми деклараціями, дехто з чиновників має в користуванні елітні авто та будинки, хтось має мільйон на родину, а дехто забув вказати, скільки заробив за минулий рік, пише "Про все".



Родина чиновників Черкаської міської ради — керівник Департаменту фінансової політики Наталія Джуган та керівник Департаменту охорони здоров"я Олег Стадник на двох задекларували за рік 957 170 гривень заробітної платні. Ще Наталія Володимирівна декларує 54647 гривень пенсії, 2400 гривень гонорарів та 1693 гривень накапало відсотками в банку, в той же самий час Олег Михайлович додатково декларує 54830 гривень пенсії та 15251 гривень відсотків. На рахунках в банках Наталія Джуган має 45043 гривень, а готівкою — ще 20000 доларів, а у Олега Стадника — 205437 гривень на рахунках в банку та 5000 евро в готівці. З автомобілів в родини у власності — Daewoo Sens 2004 року та Mitsubishi Outlander 2008 року. З нерухомості родина має земельну ділянку площею 387 кв. м., будинок на 211 кв. м. та квартиру — 65 кв. м.

Сергій Воронов очолив департамент освіти з 12 березня. У 2017 році він встиг пропрацювати в КП “Центральний стадіон” (3557 гривень заробітної платні), головним спеціалістом відділу спорту управління сім'ї, молоді та спорту Департаменту освіти та гуманітарної політики (7828 гривень зарплатні) та навіть встиг побути керівником Управління у справах сім’ї, молоді та спорту (239258 гривень заробітньої платні). Має 25 тисяч гривень і 3200 евро в готівці та 2737 гривень на рахунку в Приватбанку. У власності має автомобіль Daewoo Sens 2006 року. Зазначимо, що декларацію він подав не як керівник департаменту, а як головний спеціаліст відділу спорту управління сім'ї, молоді та спорту Депаратменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради.

Керівник Департаменту економіки та розвитку Ірина Удод задекларувала квартиру площею 36 кв. м., автомобіль Hyundai Accent 2008 року випуску та 2369 гривень на рахунку в Приватбанку. Але розділ доходи лишила незаповненим. Тому невідомо, скільки і що саме вона заробила протягом 2017 року.

Виконуючий обов’язки керівника Департаменту житлово-комунального комплексу Сергій Танюк за 2017 рік заробив 298327 гривень на посаді керівника КП “Придніпровська СУБ” та 22163 гривень пенсії. Ще 154983 гривень він заробив вже на роботі в Департаменті ЖКК і 2620 гривень від роботи в Департаменті організаційного забезпечення. А от його дружина за рік отримувала заробітну плату від кількох організацій — 21921 гривень в ТОВ "Будівельна гільдія "Капітал”, 950 гривень в однойменній до комунального підприємства ПП “Придніпровська СУБ” та 15904 гривень пенсії. Окрім того вона отримала ще 6840 гривень інших виплат від ПП “Придніпровська СУБ”. Його син — Віталій, — заробив на ТОВ "Гера Вест” 13191 гривень заробітної платні, 9193 отримав доходів від здачу майна в оренду і 3400 гривень вихідної допомоги. Ще 7933 гривень зарплатні його син отримав від ТОВ “Укр-Новобуд”. Ще 92846 гривень Віталій отримав від реалізації рухомого майна.

На рахунках в банках Сергій Олександрович має 449 евро, 3768 доларів та 2696 гривень. Минулого року він придбав автомобіль Toyota Camry 2006 року за 218420 гривень. У власності родини є дві квартири площею 52,7 та 68,9 квадратних метрів.

Скандально відомий керівник департаменту архітектури та містобудування Артур Савін за 2017 рік на посаді керівника заробив 335759 гривень, ще 1000 гривень він отримав від профспілки. Його дружина за аналогічний період отримала 38575 гривень зарплатні та подарунок на суму 540 гривень від компанії, в якій вона працює. Ще 66310 гривень вона заробила підприємницькою діяльністю. Також в декларації зазначено, що 630000 гривень родина комусь позичила (зазначимо, що власних коштів пана Савіна в цій сумі лише — 189 000 гривень, решта — кошти дружини). У власності дружини також є земельна ділянка площею 1050 кв. м. та квартира — 43.7 кв. м. Родина користується будинком площею 114,1 кв. м. Перед новим роком в користуванні Артура Савіна з’явився автомобіль Lexus RX350 2007 року.

Нагадаємо, що керівник Департаменту організаційного забезпечення Лілія Маліщук та її чоловік заробили разом 664 213 гривень. Також в декларації не показано долю придбаних в 2016 році скандальних автомобілів — Porsche Cayene та Range Rover.

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