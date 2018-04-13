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Суд не побачив конфлікту інтересів у призначенні Волошина

13 квітня 2018, 15:51 Новини Черкас та Черкаської області
Суд виправдав міського голову Черкас, проти якого Національне агентство з питань запобігання корупції до суду направило протоколи про адміністративні правопорушення, пише Вичерпно

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Нагадаємо, Національне агентство встановило, що Черкаський міський голова своїм розпорядженням без проведення конкурсу призначив Ігоря Волошина, свого однопартійця, на посаду директора Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, не повідомивши при цьому у встановленому законом порядку про наявність конфлікту інтересів, чим вчинив адміністративні правопорушення, відповідальність за які передбачена частинами першою та другою статті 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У цьому випадку конфлікт інтересів, вважає НАЗК, виник унаслідок наявності приватного інтересу, зумовленого позаслужбовими стосунками Анатолія Бондаренка з Ігорем Волошиним, які виникли у зв’язку з їхнім членством в Черкаській обласній організації партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина».

Як розповів у коментарі нашому виданню міський голова Черкас Анатолій Бондаренко, суд першої інстанції відмовив у клопотання НАЗК і визнав його дії законними. Після чого Черкаська місцева прокуратура подала апеляційну скаргу, однак суд її не задовольнив, про що свідчить відповідна Постанова апеляційного суду.

- Я діяв в межах чинного законодавства при призначенні Ігоря Волошина на посаду директора Департаменту освіти та гуманітарної політики, — відзначив Анатолій Васильович.

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