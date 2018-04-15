Чоловіка, звинуваченого в рейдерстві на Городищині, триматимуть під вартою

Особі, яка рейдерським шляхом намагалась захопити одне із підприємств Черкащини, обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі півтора мільйони гривень.

Про це повідомляють у поліції Черкаської області.

Дане рішення було оголошено у п’ятницю під час судового засідання. Міра запобіжного заходу для вказаної особи визначена у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі півтора мільйони гривень.

Як повідомлялось раніше, на початку тижня в Городищенському районі група осіб намагалась незаконним шляхом заволодіти одним із місцевих товариств. На місце події негайно було направлено наближені до місця наряди поліції, оперативних працівників та співробітників підрозділу спеціального призначення.

В результаті оперативних злагоджених дій, поліція не допустила рейдерського захоплення та затримала організатора даних протиправних дій. Того ж дня чоловікові було оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 206-2 Кримінального кодексу України та затримано в порядку статті 208 КПК України.

Слідчі дії по справі тривають.

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