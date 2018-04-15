На Черкащині затримано поліцейського, який вимагав 5 тис. грн. хабаря (ФОТО)

У п’ятницю, 13 квітня, працівники прокуратури Черкаської області у скоординованій співпраці з працівниками управління Служби Безпеки України в Черкаській області та Черкаського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України викрили патрульного поліцейського одного із районних відділень поліції Черкаської області, який вимагав і одержав від водія неправомірну вигоду в розмірі 5 тис. грн. за нескладання адміністративних матеріалів за ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у нетверезому стані).

Про це повідомляють у прокуратурі Черкаської області.

Зазначену вище особу затримано в порядку ст. 208 КПК України, безпосередньо під час одержання ним обумовлених коштів, які вилучено в ході обшуку.

За вказаним фактом розслідується кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

На цей час у кримінальному провадженні проводяться необхідні першочергові слідчі та процесуальні дії, спрямовані на повне, всебічне та неупереджене з’ясування всіх обставин події, повідомлення особі про підозру та обрання запобіжного заходу.

Довідково: санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

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