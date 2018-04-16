Бондаренко посперечався зі своїм заступником про штучні квіти, алкоголь і лад на кладовищах

Дискусія між міським головою Черкас Анатолієм Бондаренком і його заступником Ігорем Коломойцем відбулася під час сьогоднішньої наради в міськраді.





Як повідомляє «Інфоміст», Ігор Коломоєць виступив із ініціативою запровадити деякі обмеження поведінки на цвинтарях Черкас. Зокрема, він запропонував наступного року під час поминальних днів заборонити розпивати алкогольні напої на кладовищах.

– Пропонують встановити заборону на вживання алкогольних напоїв на кладовищах. Уже Чернігів таке рішення ухвалив, Сміла… – сказав Коломоєць.

На його переконання, нетверезі люди на цвинтарях – це неприйнятна річ. Крім того, Коломоєць виступив із ініціативою заборонити нести на цвинтар штучні квіти, адже вони шкодять довкіллю.

– Штучні квіти – взагалі трагедія, – обурився заступник мера.

На це сам міський голова Анатолій Бондаренко зазначив, що спочатку на цвинтарях слід навести лад, а вже потім запроваджувати якісь обмеження.

Пояснюючи безлад на цвинтарях, який учора вразив черкащан, директор КП «Комбінат комунальних підприємств» Анатолій Бейн зазначив, що стихійні звалища на черкаських цвинтарях утворилися через те, що містяни навіть у неділю прибирали на кладовищах.

– У суботу перед поминальним днем ми роз’їхались о восьмій годині вечора. Крім того, в неділю з 5:30 ранку до 8 також відбувалось прибирання. Але ж треба розуміти, що в неділю йдуть тисячі людей на кладовище, які в цей день також прибирають, – зазначив пан Бейн.

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