Більше 3 тисяч кубометрів сміття вивезли комунальники з кладовищ

У Черкасах пройшли поминальні дні. Тисячі містян відвідали кладовища, щоб доглянути могилки своїх рідних та пом’янути померлих. Протягом десяти днів до поминальної неділі з цвинтарів було вивезено близько 3 тисячі 200 кубічних метрів сміття. Для цього було задіяно 6 КАМАЗів, 3 навантажувачі, 2 автомобілі для вивантаження сміття з баків і 2 самоскиди, розповідає директор КП «Комбінат комунальних підприємств» Анатолій Бейн.

- Цьогоріч весна прийшла пізно. Тільки-но розтанув сніг, працівники нашого комунального підприємства розпочали облагороджувати міські кладовища. Для цього було задіяно майже весь особовий склад – близько 60 осіб. До речі, територія черкаських цвинтарів – 120 гектарів. Щоб привести її до належного комунального стану, робітникам КП потрібно було працювати весь світловий день. Робота тривала практично без вихідних, відпочивали лише на Великдень, - зазначив Анатолій Бейн.

Окрім вивезення сміття працівники «Комбінату комунальних підприємств» налагодили водопровідні колонки, завезли воду у баки, побілили бордюри та відремонтували паркани.

- Прибирали кладовища ми й у поминальну неділю – з п’ятої ранку і до восьмої години вивозили сміття. Припинили робити це тільки тоді, коли масово стали йти люди. Певна кількість непотребу накопичилася у неділю протягом дня, адже люди продовжували прибирати могилки і у сам поминальний день. Ця робота і надалі, адже люди ітимуть провідувати місця спочинку своїх померлих родичів ще близько тижня. Прикро те, що деякі несумлінні містяни вивозять на кладовища свої побутові відходи. Цьогоріч ми виявили декілька таких неприємних фактів, - зауважив директор КП «Комбінат комунальних підприємств».

- Зараз відбувається двомісячник санітарного прибирання та благоустрою м. Черкаси. Тож належний санітарний стан не лише міських вулиць, а й кладовищ перебуває під пильним контролем міської влади: містяни мають дбати про своїх померлих родичів, прибираючи на їх могилках, а комунальники , в свою чергу, забезпечують своєчасне вивезення сміття та благоустрій територій, - наголошує заступник міського голови Ігор Волошин.

Про це пише сайт міськради

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