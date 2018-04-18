20 квітня Василь Шкляр презентує в Черкасах книгу «Троща»

До Черкас із презентацією свого історичного роману один із найвідоміших українських письменників сучасності приїде на запрошення міського голови Черкас Анатолія Бондаренка.

Захід відбудеться в п’ятницю, 20 квітня, о 15.00 в залі міського будинку культури ім. Івана Кулика (вул. Благовісна, 170). Автор, якого літературні оглядачі називають ще «батьком українського бестселера», розповість про те, як працював над створенням книги та відповість на всі запитання своїх читачів. Вхід вільний!

– Впевнений, що в Черкасах проживає чимало поціновувачів творчості Василя Шкляра, – прокоментував Анатолій Бондаренко. – Кожна його книга варта уваги. У них є і глибокий зміст, документальне підґрунтя, але, разом із тим, вони написані простою мовою і зрозумілі багатьом. Я пишаюся знайомством із цією людиною. Тож запрошую всіх жителів нашого міста прийти на зустріч та поспілкуватися з одним із найвідоміших письменників в Україні.

Як відомо, книгу видали наприкінці літа 2017 року. За три місяці читачі розкупили понад 26 тисяч примірників. Через такий ажіотаж на початку листопада роман додрукували третім накладом.

Принагідно, Василь Шкляр стане учасником «Черкаського книжкового Фестивалю», який цими днями вдруге проходитиме в нашому місті.

Для довідки:

«Троща» – роман про УПА, про перемогу людини над обставинами і над собою. Сам автор каже, що книга написана для того, аби показати світові, що українці не змирилися з режимом і продовжують боротьбу, як і раніше.

Для головного героя війна вже минула, проте боротьба не забулася. Та раптом він бачить на цвинтарі недавню могилу свого бойового товариша, і спогади наринають на нього з новою силою. «Свої» і «чужі», дружба та розбрат, кохання і зрада, помилування й помста, свобода й неволя… Перед його очима знов розгортаються бої та тривають допити, постають обличчя різних людей, та ніяк не з’являється личина зрадника.

Про це повідомляє сайт Черкаської міської ради.

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