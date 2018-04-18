Атовці пообіцяли Бондаренку, що прийдуть на сесію міськради

У Черкаській міській раді відбулося засідання робочої групи з питань виділення земельних ділянок учасникам АТО. Участь у ньому взяли міський голова Анатолій Бондаренко, заступник міського голови Ігор Коломоєць, представники структурних підрозділів міськради та члени громадських організацій учасників АТО.

Про це інформує прес-служба міськради.

На засіданні розглянули проблемне питання, яке виникло під час виділення земельних ділянок для ведення індивідуального будівництва учасникам АТО-інвалідам I і II групи. Відведена для цього земельна ділянка на Чайковського-Лупиноса площею близько 2,5 га, землю на якій мають виділити 42 особам, не влаштовує бійців.

За словами голови ГО «Черкаський союз учасників АТО» Олексія Колісника, ця земельна ділянка не придатна для житлового будівництва.

– На цій ділянці ми побачили стихійне сміттєзвалище: різні побутові,будівельні відходи і навіть трупи тварин. Очистити її своїми силами ми не в змозі. Також поряд розташований притулок для собак, які створюють постійний шум, – розповів атовець.

Міський голова Анатолій Бондаренко зазначив, що ця земельна ділянка дійсно не підходить для виділення її учасникам війни на Сході. Проте ця проблема є дуже болючою для Черкас. Адже охочих отримати земельну ділянку для індивідуального будівництва у Черкасах вже більше 1600, натомість вільних ділянок не так багато. Анатолій Бондаренко запропонував декілька варіантів виходу з ситуації, що склалася.

– Місто може привести до ладу цю ділянку, тоді, можливо, учасники АТО не будуть проти того, щоб там їм виділили землю. Також я дам доручення віднайти у генеральному плані Черкас і запропонувати військовим ділянки у кращих і престижніших районах міста. Я виступлю з пропозицією, щоб пріоритет у виділенні земельних ділянок у такому районі, як Соснівка, надавався передусім учасникам АТО. Є ще й третій варіант. Ви знаходите інвестора, ми виділяємо ділянку під багатоквартирну житлову забудову, а потім у цьому будинку вам виділяють квартири або продають за собівартістю. Потрібно буде укласти тристоронню угоду, де б місто виступило гарантом. Цей варіант найкращий для всіх. Проте, на жаль, знайти інвестора нині досить важко.

Учасники засідання визнали слушними пропозиції міського голови. Більшістю голосів вони ухвалили рішення відтермінувати виділення земельних ділянок на Чайковського-Лупиноса, поки їх не приведуть до належного санітарного стану, а також погодилися розглянути інші пропозиції міської влади.

Крім того, Анатолій Бондаренко зазначив, що вважає неприпустимим, коли депутати на сесії іноді не голосують за питання виділення земельних ділянок захисникам України. На найближчій сесії, яка має відбутися 19 квітня, заплановано розглянути питання про виділення землі для 30 військових. Тож учасники заходу висловили наміри відвідати це засідання, щоб переконати депутатський корпус у необхідності проголосувати за важливі для них питання.

реклама