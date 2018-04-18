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За фактом ДТП у Маньківському районі розпочато кримінальне провадження (ФОТО)

18 квітня 2018, 14:34 Новини Черкас та Черкаської області
Дорожньо-транспортна пригода трапилася на трасі Київ-Одеса поблизу села Подібна Маньківського району. Внаслідок ДТП чотири особи травмовано. Розпочато кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України.

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До Маньківського відділення поліції надійшло повідомлення, що на автодорозі Київ-Одеса біля села Подібна Маньківського району трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю вантажного автомобіля DАF та легкового автомобіля «Газель».

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Як було з’ясовано поліцейськими водій автомобіля DАF з напівпричепом, який перевозив близько 25 кубів аміачної води не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з автомобілем «Газель», який був припаркований на узбіччі дороги за напрямком руху.

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В результаті дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля DАF, а також водій та двоє пасажирів автомобіля «Газель» отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та були доставлені до Маньківської центральної лікарні.

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За даним фактом Маньківським відділенням поліції розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Черкаської області.

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Коментарі  

 
0 #1 гройцман 18.04.2018 15:30
менты без суда и следствия определили "виновного" - не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з автомобілем «Газель», який був припаркований на узбіччі дороги за напрямком руху. У дафа разбита левая часть, на фото видно, что газель стояла с левой стороны дороги, что по пдд вне населенных пунктов запрещено. Смотрим первое фото с какой стороны и на каком растоянии стоят предупреждающие знаки за неселенным пунктом и опять несостыковка с пдд. дорожники с бодуна стали на скоростной трассе как им захотелось, а виноват водитель?
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