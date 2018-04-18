За фактом ДТП у Маньківському районі розпочато кримінальне провадження (ФОТО)

Дорожньо-транспортна пригода трапилася на трасі Київ-Одеса поблизу села Подібна Маньківського району. Внаслідок ДТП чотири особи травмовано. Розпочато кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України.

До Маньківського відділення поліції надійшло повідомлення, що на автодорозі Київ-Одеса біля села Подібна Маньківського району трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю вантажного автомобіля DАF та легкового автомобіля «Газель».

Як було з’ясовано поліцейськими водій автомобіля DАF з напівпричепом, який перевозив близько 25 кубів аміачної води не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з автомобілем «Газель», який був припаркований на узбіччі дороги за напрямком руху.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля DАF, а також водій та двоє пасажирів автомобіля «Газель» отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та були доставлені до Маньківської центральної лікарні.

За даним фактом Маньківським відділенням поліції розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Черкаської області.

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