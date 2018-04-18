Цього року плануємо оновити наш тролейбусний парк, – Анатолій Бондаренко

До десяти тролейбусів планують закупити в Черкасах до кінця 2018 року. Один зі шляхів, який наразі розглядають для втілення в життя таких задумів, – можливість лізингу. Про це заявив міський голова Анатолій Бондаренко під час зустрічі з жителями.





За останні два роки, зауважив він, рухомий склад комунального підприємства «Черкасиелектротранс» оновили на 23 одиниці транспорту (8 із них придбали за рахунок бюджету, ще 15 – отримані в результаті перемовин як подарунок місту від акціонерного товариства «АЗОТ»). Загалом же нині пасажирів перевозить 64 тролейбуси (із урахуванням спеціальних рейсів).

– Тролейбуси – це екологічно чистий та достатньо зручний транспорт, який майже нічим не поступається перед приватними перевізниками, – говорить Анатолій Васильович. – Тож поступово ми продовжимо оновлювати наш тролейбусний парк.

Нині в обласному центрі працює 12 постійних тролейбусних маршрутів та ще два – сезонних.

Нагадаємо, із 2016 року проїзд для школярів та студентів нашого міста в тролейбусах безкоштовний.

Про це повідомляє сайт Черкаської міської ради.

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