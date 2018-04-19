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На сесії міськради мерові Черкас подарували мітлу

19 квітня 2018, 10:36 Новини Черкас та Черкаської області
Дві зелені пластмасові мітли під час сьогоднішньої сесії міськради депутати від Партії вільних демократів подарували міському голові Анатолію Бондаренку і депутатові Юрію Тренкіну, підприємство якого вважають відповідальним за складний стан прибирання міста.

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Незадовго перед цим міський голова полишив сесію, тому його мітлу попросили передати мерові секретаря міськради Ярослава Нищика.

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Виступаючи з трибуни сесії, депутат Олександр Радуцький заявив, що міський голова відсутній через те, що «тікає від проблем».

На місце міського голови він причепив рукописну табличку з іменем мера, яка, на його думку, мала «хоч частково компенсувати відсутність міського голови».

Ярослав Нищик пояснив, що мер пішов "по важливих справах міста", але не пояснив, що це за справи.

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Коментарі  

 
+4 #2 Fox 19.04.2018 11:02
Цією мітлою треба вас усіх гнати за кордон України! Пристосуванці.
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+11 #1 Черкасчанин 19.04.2018 10:59
А депремировать на 400% товарища мера слабо?
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