На сесії міськради мерові Черкас подарували мітлу

Незадовго перед цим міський голова полишив сесію, тому його мітлу попросили передати мерові секретаря міськради Ярослава Нищика.
Виступаючи з трибуни сесії, депутат Олександр Радуцький заявив, що міський голова відсутній через те, що «тікає від проблем».
На місце міського голови він причепив рукописну табличку з іменем мера, яка, на його думку, мала «хоч частково компенсувати відсутність міського голови».
Ярослав Нищик пояснив, що мер пішов "по важливих справах міста", але не пояснив, що це за справи.
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