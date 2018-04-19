На сесії міськради мерові Черкас подарували мітлу

Дві зелені пластмасові мітли під час сьогоднішньої сесії міськради депутати від Партії вільних демократів подарували міському голові Анатолію Бондаренку і депутатові Юрію Тренкіну, підприємство якого вважають відповідальним за складний стан прибирання міста.





Незадовго перед цим міський голова полишив сесію, тому його мітлу попросили передати мерові секретаря міськради Ярослава Нищика.

Виступаючи з трибуни сесії, депутат Олександр Радуцький заявив, що міський голова відсутній через те, що «тікає від проблем».

На місце міського голови він причепив рукописну табличку з іменем мера, яка, на його думку, мала «хоч частково компенсувати відсутність міського голови».

Ярослав Нищик пояснив, що мер пішов "по важливих справах міста", але не пояснив, що це за справи.

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