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У Черкасах пропонують закрити зоопарк та повернути звірів на батьківщину

19 квітня 2018, 12:47 Новини Черкас та Черкаської області
Черкащанка Ольга Швец зареєструвала на сайті ЧМР електронну петицію "Про повернення звірів на батьківщину та ліквідацію тюрми". Про це пише "Про все".

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У петиції черкащанка пропонує прийняти рішення Черкаської міської ради про ліквідацію зоопарку та "повернути всіх звірів у місця їх природного проживання (ліс, тайга, саванна і т.д)".

Також Ольга пропонує "провести демонтаж тимчасових і капітальних споруд на території колишньої тюрми для звірів, привести територію у належний стан відповідно до Правил благоустрою та змінити цільове призначення земельної ділянки під землі сільськогосподарського призначення".

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Петиція була подана 16 квітня. Станом на ранок 19 квітня вона не зібрала жодного голосу.

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Коментарі  

 
+1 #1 ветеран 19.04.2018 13:16
Петицию дебильная,навер ное, как инициатор.
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