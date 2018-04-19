У Черкасах пропонують закрити зоопарк та повернути звірів на батьківщину

Черкащанка Ольга Швец зареєструвала на сайті ЧМР електронну петицію "Про повернення звірів на батьківщину та ліквідацію тюрми". Про це пише "Про вс е".

У петиції черкащанка пропонує прийняти рішення Черкаської міської ради про ліквідацію зоопарку та "повернути всіх звірів у місця їх природного проживання (ліс, тайга, саванна і т.д)".

Також Ольга пропонує "провести демонтаж тимчасових і капітальних споруд на території колишньої тюрми для звірів, привести територію у належний стан відповідно до Правил благоустрою та змінити цільове призначення земельної ділянки під землі сільськогосподарського призначення".

Петиція була подана 16 квітня. Станом на ранок 19 квітня вона не зібрала жодного голосу.

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