У Головному центрі в Оршанці нове поповнення строковиків

Нове поповнення строковиків нині прибуває до Головного центру підготовки особового складу. Головний центр один з перших військових навчальних закладів, до якого почали прибувати новобранці. Для майбутніх прикордонників було складено програму, за якою їх будуть навчати тактики прикордонної служби, військової та фізичної підготовки, особистої безпеки та багатьом іншим дисциплінам. Прибувши до центру військовослужбовці спочатку пройшли перевірку у медичній частині, отримали військову форму та встали в стрій.



Попереду у них багато роботи, адже служба у Держприкордонслужбі потребує вимогливого ставлення до себе та постійної роботи над собою. Новоспеченим військовослужбовцям доведеться навчитися жити за встановленим розпорядком дня, виконувати накази та завдання, що покладені на військову частину.

Перевірити готовність навчального закладу до весняного призову та зустрітись з військовослужбовцями строкової служби прибув Директор Департаменту особового складу генерал-майор Микола Маланчій.

«Ставши військовослужбовцями Державної прикордонної служи України, ви ознайомитесь із заходами безпеки при поводженні зі зброєю, на заняттях із фізичної підготовки, використання тих чи інших приладів у побуті, надання першої медичної допомоги, правил поведінки та дисципліни. Даний захід є невід’ємною складовою збереження життя та здоров’я та якісного виконання службово-бойових завдань» — зазначив директор Департаменту особового складу генерал-майор Микола Маланчій.

У ході зустрічі Микола Маланчій провів вивчення соціально-побутових умов та розміщення військовослужбовців строкової служби. Відмітимо, що у Головному центрі створені належні соціально-побутові умови проживання. Строковики проживатимуть в комфортабельних гуртожитках, а для забезпечення харчування персоналу на території центру функціонує дві їдальні.

« Забезпечення комфортних побутових умов проживання військовослужбовців завжди було і залишається одним з пріоритетних напрямків діяльності Головного центру» — зауважив начальник Головного центру підготовки особового складу полковник Дмитро Коцеруба.

Зазначимо, що по завершенню підготовки військовослужбовці строкової служби будуть направлені в органи охорони державного кордону для подальшого проходження служби. Варто зауважити, що новоприбулі військовослужбовці будуть проходити службу в підрозділах Північного, Західного та Південного регіональних управлінь.

Про це інформують в прес-службі установи.

реклама