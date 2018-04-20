Із водогінного крана може текти зелена вода

У період з 23.04.2018 до 03.05.2018 будуть проводитись випробування бойлерних установок споживачів на щільність.

Під час цих робіт в теплоносій буде введено спеціальний барвник, який забарвлює воду в зелений колір (флуоресцеїн натрієва сіль). Цей барвник не є токсичною речовиною, зовсім нешкідливий виключає будь-яке протипоказання для живих організмів, запевняють в теплопостачальній компанії.

Зазначені роботи здійснюються з метою виявлення витоків і пошкоджень. У разі появи в системі гарячого водопостачання води зеленого кольору негайно повідомте про це диспетчерську службу постачальника відповідної послуги: 64-02-76, 39-72-35, 31-90-76, 39-73-52, 32-11-65, або диспетчерську службу міськвиконкому за телефоном 1505.

Про це повідомляє "Черкасиводоканал".

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