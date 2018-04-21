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Сучасні ігрові майданчики для дітей відкрили в селах Чорнобаївщини

21 квітня 2018, 15:01 Новини Черкас та Черкаської області
Одразу два радісних дитячих свята відбулося в п’ятницю, 20 квітня, в Привітному та Красенівці, що на Чорнобаївщині, – відкриття спортивно-ігрових майданчиків. Їх будівництво стало можливим завдяки ініціативі родини Душейків, керівницва СТОВ «Красенівське» та сільських рад.

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Звичайно, проблем у селах вистачає, й вирішувати їх сьогодні нелегко, бо для цього потрібні значні кошти, яких у бюджеті сільської ради не завжди вистачає. Тому на допомогу й приходить таке потужне підприємство, як корпорація «Дніпро», засновниками якого є родина аграріїв Душейків.

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Корпорація відома не тільки тим, що успішно розвиває галузь рослинництва, тваринництво, овочівництво, а ще й тим, що вже багато років допомагає розв’язувати соціально важливі питання в тих населених пунктах, де орендує землі, адже інтереси громад для корпорації є першочерговими. Так, засновниками безвідмовно надається фінансова підтримка школам, ФАПам, лікарським амбулаторіям, звичайним людям, що волею обставин потрапили у скрутну життєву ситуацію. За кошти сільгосппідприємства будуються храми, проводяться ремонти садочків, навчальних закладів, доріг, утримуються сільські водогони, нічне освітлення, проводяться спортивні та культурно-масові заходи.

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Не зважаючи на вітряну та прохолодну погоду, на відкриття майданчиків в Привітному зібралися наймолодші мешканці села разом з мамами, татами, бабусями й дідусями. Прийшли на святкування й вихованці дитячого садка та школярі зі своїми вихователями та наставниками, щоб після урочистостей випробувати нові ігрові атракціони. В очикуванні відкриття, щастя випромінювали не тільки обличчя дітей, а й дорослих.

Привітненський сільський голова Раїса Остроушко на правах господині села привітала односельців з цим маленьким, не затвердженим в календарі святом та подякувала фінансовому директору корпорації «Дніпро» Григорію Душейку, що він виконав свою обіцянку облаштувати дітям невеличке ігрове містечко. А також зазначила, що засновники корпорації – родина Душейків та місцеве товариство постійно допомагають у вирішенні всіх сільських проблем, підтримують соціальну сферу та надають кошти на проведення різних культурно-спортивних заходів.

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– Це вже стало звичним, і всі сприймають, як належне, коли взимку вчасно розгортається сніг, в нічний час освітлюються вулиці, діти безкоштовно харчуються в школі, – говорить Раїса Олексіївна. – Але якщо підсумувати, то лише на одну нашу громаду в минулому році СТОВ «Красенівське» витратило понад пів мільйона гривень. І навіть на цей ігровий майданчик з бюджету сіла ми змогли виділити 43 тисячі гривень, а господарство – у три рази більше. Нехай же цей майданчик стане для дітвори місцем веселощів, розваг і гарного відпочинку, а пора дитинства буде найщасливішою й найсвітлішою.

За давньою доброю українською традицією Григорію Петровичу вручили хліб-сіль, який за звичаєм розділили між присутніми, а силами юних талантів було організовано невеличкий концерт.

Григорій Душейко подякував за добрі слова та, звертаючись до всіх присутніх, зазначив:

– Фундаментом нашої держави є село. Якщо буде міцним фундамент, то міцною буде й наша держава. Тому важливо всім нам разом дбати про село й розвивати його. Щиро вітаю дітей Привітного із таким важливим у їхньому житті днем, адже вони отримали прекрасну можливість гратися, розвиватися на такому чудовому, дитячому ігровому майданчику. Діти – наш найдорожчий скарб, радість, майбутнє села й цілої держави. Саме тому обов’язок батьків, школи, влади, бізнесу та суспільства в цілому дбати про всебічний розвиток дітей, забезпечувати належний рівень їх виховання, не допускати порушення їхній прав, дбати про створення гідних умов для здобуття якісної освіти та для змістовного дозвілля.

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Після урочистого перерізання стрічки Григорієм Душейком та директором СТОВ «Красенівське» Леонідом Цибою діти, отримавши солодкі подарунки, побігли до ігрових атракціонів і, не помічаючи нікого довкола, веселилися.

– Це хороша справа, – говорили між собою молоді матусі та дякували всім за турботу про їхню дітвору. – Тепер ми будемо спокійні за дітей, адже їм не доведеться шукати пригод невідомо де, а гратимуться тут, в безпечному, огороженому місці неподалік від житла. Усе дуже гарно, по сучасному, не гірше ніж у місті.

Подібне святкове дійство за участю Григорія Душейка відбулося й у Красенівці. Справжньою окрасою малої батьківщини непереможного Івана Піддубного став спортивно-ігровий комплекс, який складається із більш ніж десяти ігрових елементів. Яскраві гойдалки, пісочниці, каруселі, гірки з казковими будиночками та потягом, вуличні спортивні тренажери – це далеко не повний перелік травмобезпечного ігрового устаткування. А територію для дитячого дозвілля огородили металевим парканчиком. На облаштування майданчика витратили понад триста тисяч гривень спільних коштів місцевого товариства та сільської ради.

До цього в селі зовсім не було ігрових майданчиків. А тепер, окрім великого майданчика в центрі Красенівки, по декілька ігрових атракціонів встановили ще на двох кутках села та в Іванівці.

Ніна Семенова, Валентина Згура

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