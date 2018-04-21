Сучасні ігрові майданчики для дітей відкрили в селах Чорнобаївщини Новини Черкас та Черкаської області Одразу два радісних дитячих свята відбулося в п’ятницю, 20 квітня, в Привітному та Красенівці, що на Чорнобаївщині, – відкриття спортивно-ігрових майданчиків. Їх будівництво стало можливим завдяки ініціативі родини Душейків, керівницва СТОВ «Красенівське» та сільських рад.

Звичайно, проблем у селах вистачає, й вирішувати їх сьогодні нелегко, бо для цього потрібні значні кошти, яких у бюджеті сільської ради не завжди вистачає. Тому на допомогу й приходить таке потужне підприємство, як корпорація «Дніпро», засновниками якого є родина аграріїв Душейків. Звичайно, проблем у селах вистачає, й вирішувати їх сьогодні нелегко, бо для цього потрібні значні кошти, яких у бюджеті сільської ради не завжди вистачає. Тому на допомогу й приходить таке потужне підприємство, як корпорація «Дніпро», засновниками якого є родина аграріїв Душейків.

Корпорація відома не тільки тим, що успішно розвиває галузь рослинництва, тваринництво, овочівництво, а ще й тим, що вже багато років допомагає розв’язувати соціально важливі питання в тих населених пунктах, де орендує землі, адже інтереси громад для корпорації є першочерговими. Так, засновниками безвідмовно надається фінансова підтримка школам, ФАПам, лікарським амбулаторіям, звичайним людям, що волею обставин потрапили у скрутну життєву ситуацію. За кошти сільгосппідприємства будуються храми, проводяться ремонти садочків, навчальних закладів, доріг, утримуються сільські водогони, нічне освітлення, проводяться спортивні та культурно-масові заходи.

Не зважаючи на вітряну та прохолодну погоду, на відкриття майданчиків в Привітному зібралися наймолодші мешканці села разом з мамами, татами, бабусями й дідусями. Прийшли на святкування й вихованці дитячого садка та школярі зі своїми вихователями та наставниками, щоб після урочистостей випробувати нові ігрові атракціони. В очикуванні відкриття, щастя випромінювали не тільки обличчя дітей, а й дорослих.

Привітненський сільський голова Раїса Остроушко на правах господині села привітала односельців з цим маленьким, не затвердженим в календарі святом та подякувала фінансовому директору корпорації «Дніпро» Григорію Душейку, що він виконав свою обіцянку облаштувати дітям невеличке ігрове містечко. А також зазначила, що засновники корпорації – родина Душейків та місцеве товариство постійно допомагають у вирішенні всіх сільських проблем, підтримують соціальну сферу та надають кошти на проведення різних культурно-спортивних заходів.

– Це вже стало звичним, і всі сприймають, як належне, коли взимку вчасно розгортається сніг, в нічний час освітлюються вулиці, діти безкоштовно харчуються в школі, – говорить Раїса Олексіївна. – Але якщо підсумувати, то лише на одну нашу громаду в минулому році СТОВ «Красенівське» витратило понад пів мільйона гривень. І навіть на цей ігровий майданчик з бюджету сіла ми змогли виділити 43 тисячі гривень, а господарство – у три рази більше. Нехай же цей майданчик стане для дітвори місцем веселощів, розваг і гарного відпочинку, а пора дитинства буде найщасливішою й найсвітлішою.

За давньою доброю українською традицією Григорію Петровичу вручили хліб-сіль, який за звичаєм розділили між присутніми, а силами юних талантів було організовано невеличкий концерт.

Григорій Душейко подякував за добрі слова та, звертаючись до всіх присутніх, зазначив:

– Фундаментом нашої держави є село. Якщо буде міцним фундамент, то міцною буде й наша держава. Тому важливо всім нам разом дбати про село й розвивати його. Щиро вітаю дітей Привітного із таким важливим у їхньому житті днем, адже вони отримали прекрасну можливість гратися, розвиватися на такому чудовому, дитячому ігровому майданчику. Діти – наш найдорожчий скарб, радість, майбутнє села й цілої держави. Саме тому обов’язок батьків, школи, влади, бізнесу та суспільства в цілому дбати про всебічний розвиток дітей, забезпечувати належний рівень їх виховання, не допускати порушення їхній прав, дбати про створення гідних умов для здобуття якісної освіти та для змістовного дозвілля.

Після урочистого перерізання стрічки Григорієм Душейком та директором СТОВ «Красенівське» Леонідом Цибою діти, отримавши солодкі подарунки, побігли до ігрових атракціонів і, не помічаючи нікого довкола, веселилися.

– Це хороша справа, – говорили між собою молоді матусі та дякували всім за турботу про їхню дітвору. – Тепер ми будемо спокійні за дітей, адже їм не доведеться шукати пригод невідомо де, а гратимуться тут, в безпечному, огороженому місці неподалік від житла. Усе дуже гарно, по сучасному, не гірше ніж у місті.

Подібне святкове дійство за участю Григорія Душейка відбулося й у Красенівці. Справжньою окрасою малої батьківщини непереможного Івана Піддубного став спортивно-ігровий комплекс, який складається із більш ніж десяти ігрових елементів. Яскраві гойдалки, пісочниці, каруселі, гірки з казковими будиночками та потягом, вуличні спортивні тренажери – це далеко не повний перелік травмобезпечного ігрового устаткування. А територію для дитячого дозвілля огородили металевим парканчиком. На облаштування майданчика витратили понад триста тисяч гривень спільних коштів місцевого товариства та сільської ради.

До цього в селі зовсім не було ігрових майданчиків. А тепер, окрім великого майданчика в центрі Красенівки, по декілька ігрових атракціонів встановили ще на двох кутках села та в Іванівці.

Ніна Семенова, Валентина Згура

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