Керівниця обласного Держгеокадастру через погрози викликала поліцію

Начальник головного управління Держгеокадастру України в Черкаській області Ольга Залога викликала поліцію та повідомила їй, що невідомі особи, які зібралися біля її офісу, погрожують фізичною розправою.

Про це повідомили у патрульній поліції Черкаської області.

Під час виїзду на місце події патрульні встановили, що громадяни з с.Ягубець заблокували керівницю управління в її кабінеті та вимагають виконати рішення суду по розпаюванню земель в с.Ягубець, яке поки що не набрало законної чинності. Зі слів пані Зологи, вона знає про рішення суду, але воно їй до виконання ще не надійшло.

Поліція заспокоїла громадян та забезпечила їх вихід з приміщення. Після цього люди розійшлися. На місці події працювала слідча оперативна група Черкаського відділу поліції, оскільки так як керівниця управління побажала написати заяву по цьому факту.

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