У ДСНС повідомили про причини пожежі у черкаській промзоні (ФОТО, ВІДЕО)

На території колишнього Заводу хімічного волокна в Черкасах ліквідовано масштабну пожежу автопокришок.

Про це у «Фейсбуці» пише речник управління ДСНС України в Черкаській області Костянтин Проценко.

23 квітня о 15:55 до оперативно-координаційного центру Управління надійшло повідомлення про загоряння на відкритому майданчику промзони старих автомобільних покришок.

Як стало відомо, на території колишньої першої черги Заводу хімічного волокна поблизу проспекту Хіміків працювало приватне підприємство по переробці старих автомобільних покришок. У технології переробки шин на важкі нафтопродукти використовувалися саморобні ректифікаційні колони та легкогорючі розчинники. За попередньою інформацією, пожежа сталася через порушення технологічного процесу, зокрема, розгерметизацію однієї із ємностей з розчинником та його розливу на шини.

Коли на місце події прибули перші пожежні розрахунки, площа пожежі становила 300 квадратних метрів і, через значний вилив розчинника, швидко поширювалася. Для посилення угрупування рятувальних сил на місці події, по Черкаському гарнізону було оголошено підвищений номер виклику. Загалом на боротьбу із вогнем до місця пожежі прибули 12 одиниць основної та спеціальної техніки. На бойових дільницях працювали 98 рятувальників, серед яких також були два відділення навчальної пожежної частини Черкаського інституту пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля.

Завдяки оперативним та професійним діям рятувальникам кдалось зупинити поширення вогню на площі в 400 квадратних метрів, а також запобігти закипанню та розгерметизації 5 ємностей з нафтопродуктами, в яких зберігалося 25 кубічних метрів мастила.

Пожежу було локалізовано о 17:38, повністю ліквідовано о 17:45. На місці події працювала дослідно-випробувальна лабораторія, а також мобільно-оперативна група Управління ДСНС.

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