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Одарича «дратує повна імпотенція міського голови і його виконкому»

25 квітня 2018, 12:33 Новини Черкас та Черкаської області
Колишній міський голова Черкас Сергій Одарич висловився у «Фейсбуці» з приводу ситуації з вивозом сміття в Черкасах.
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«Мене просто дратує повна імпотенція міського голови і його виконкому, – пише екс-мер. – То їм треба автомобілі купувати, то контейнери... Купуйте, що хочете. Розробляйте стратегічні плани хоч роками. Але зараз візьміть і за тиждень вичистіть місто!!!

Ви всі зранку до вечора сидите в ФБ. Достатньо лише на 30 секунд вилізти з соцмереж і ввести пошуковий запит «вивозимо ТПВ». Відразу отримуєте пропозиції як по вивезенню відходів, так і по оренді автомобілів чи контейнерів. Орендуйте два авто на тиждень – і місто стане чистим. Невже це так складно???!!!» – дивується Сергій Одарич.

Він також публікує «першу ж пропозицію», яку отримав на свій запит в Інтернеті.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що директор КП «Черкаська служба чистоти» Віра Іщенко написала заяву на звільнення із посади.

Фото Ярослава Лаврова

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