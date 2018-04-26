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У Холодному Яру знайдено снарядну гільзу з повстанськими документами

26 квітня 2018, 15:13 Новини Черкас та Черкаської області

«Родзинкою» музею у заповіднику «Чигирин» до цьогорічних Холодноярських вшанувань має стати випадкова знахідка, зроблена на схилі пагорбу в околицях Холодного Яру у Кам’янському районі Черкащини, про це повідомляє "Козацький край".

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Це – гільза снаряда 1916 року з написом “Schneider” на дінці – прізвищем знаменитих французьких зброярів німецького походження, яке увічнене навіть в Ейфелевій вежі. Гільза була щільно “загвинчена” частиною іншої такої ж гільзи – і в цьому своєрідному «футлярі-тубусі» збереглися документи холодноярських повстанців: декілька гербових метричних довідок царських часів, військова топографічна карта, ще декілька напівзотлілих документів, які нині намагаються хоча б частково відновити київські спеціалісти.

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Судячи з шматка «трофейної» російськомовної газети «Голос продработника», яка була тут же в гільзі, документи пролежали під землею 95 років (з 1923-го)!  Найцікавіше серед вже відновлених паперів – посвідка, виписана на прізвище КРЕВЕНКО (ініціали знищила волога, яка потрапила до гільзи). Текст гласить, що пред’явник цього – «пластун з кличкою ПСАЛОМЩИК». Збереглося і полум’яне гасло: «ХТО ЗА ВОЛЮ І ЗА ЗЕМЛЮ РІДНУ – ТОЙ СТ(Р)АХУ НЕ ЗНАЄ. ВОЛЯ АБО СМЕРТЬ!» Легко читається і підпис того, хто видав цю довідку – КОЦУР. І в цьому загадка: як на посвідці з гаслом холодноярських повстанців може бути підпис з прізвищем отамана так званої «Чигиринської республіки», з яким холодноярці ворогували? Втім, дехто з очевидців тих подій згадував, що ворожнеча ця була далеко не завжди. Та й не факт, що з великого роду Коцурів із чигиринського Суботіва саме Свирид поставив той підпис…

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Одним словом, багато що залишається загадкою. Як і те, що за настоянка на травах була захована поруч з гільзою з документами і чому один з двох пістолетів-браунінгів, захованих у горщику поруч, був знятий із запобіжника. Здається, саме Провидіння нагадує сучасним українцям: з підступним і підлим ворогом, з яким нині воюєте, тримайте зброю завжди напоготові – як прадіди її тримали ще сотню років тому…

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Коментарі  

 
-1 #1 Рядом с гильзой шнайдер, 26.04.2018 15:35
должна быть зарыта машинка зингер. А настоянка, зихер! - еґермайстер!
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