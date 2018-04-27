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Google допоможе тим, хто вперше вирушає на Холодноярські вшанування

27 квітня 2018, 14:34 Новини Черкас та Черкаської області
Ті, хто вже не раз був на Холодноярських вшануваннях, усі славетні місця на Чигиринщині-Кам’янщині можуть знайти буквально “із зав’язаними очима”. Той же, хто цьогоріч збирається вперше приїхати на ці вшанування, отримав хорошу, деталізовану підказку – учасник Революції Гідності, ветеран АТО (полк “Азов”) і засновник видаництва “Орієнтир” Марко Мельник деталізував орієнтири пошуку усіх локацій триденного заходу в Холодному Яру, пише "Козацький край".

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ЛОКАЦІЇ вшанувань героїв Холодного Яру-2018

1. Медведівка, пам’ятник Максиму Залізняку.
https://goo.gl/maps/tfiRBhPahBH2

2. Медведівка, головний майданчик Холодноярського турніру національних бойових мистецтв ім. Максима Залізняка, головна сцена 1-го дня Музичного фестивалю вояцької пісні «Холодний Яр–2018».
https://goo.gl/maps/tfiRBhPahBH2

3. Медведівка, книжковий ярмарок, ярмарок народних майстрів, виставка артефактів українсько-російської війни, дитячий турнір зі стрільби з лука, документальна виставка із зони АТО «На лінії вогню», Дитячий стрілецький турнір ім. Василя Чучупака, безкоштовне катання дітей на конях.
https://goo.gl/maps/tfiRBhPahBH2

4. Медведівка, будинок культури.
https://goo.gl/maps/BZWYuA12cKu

5. Івківці, батьківщина Максима Залізняка, пам’ятник Максимові Залізняку.
https://goo.gl/maps/TFnUpE6Faht

6. Івківці, гора Семидубова.
https://goo.gl/maps/sN1qRCjCbhs

7. Мельники, пам’ятники Героям Холодного Яру, Юрієві Горлісу-Горському та родині Чучупаків.
https://goo.gl/maps/CRqLYJKggpK2

8. Мельники, цвинтар, могила Головного отамана Холодного Яру Василя Чучупака, братська могила холодноярців.
https://goo.gl/maps/8ZSfNG89Fyv

9. Хутір Кресельці, меморіал на місці останнього бою Головного отамана Холодного Яра Василя Чучупака.
https://goo.gl/maps/DRh7va34rEy

10. Хутір Кресельці, могила гайдамацького ватажка XVII ст. Гната Голого.
https://goo.gl/maps/mbPgYMxD8ND2

11. Гайдамацький став, місце освячення зброї і прапорів.
https://goo.gl/maps/KhGrJK1Lciz

12. Мотрин монастир, могила холодноярського сотника Івана Компанійця.
https://goo.gl/maps/AbRYMLTDdCB2

13. Хутір Буда, головна сцена 2-го дня Музичного фестивалю вояцької пісні «Холодний Яр–2018», Літературна сцена, книжковий ярмарок, ярмарок народних майстрів.
https://goo.gl/maps/4HxP1rr2upM2

14. Дуб Максима Залізняка.
https://goo.gl/maps/kXWpgcyXqAu

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Коментарі  

 
0 #2 ЄВРО 27.04.2018 15:54
Цитую Аплодую:
Оце - реально "по-європейськи"!

Дійсно, все по-європейськи, окрім доріг, нужників та іншого сервісу. А так все - ОК.
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0 #1 Аплодую 27.04.2018 14:58
Оце - реально "по-європейськи"!
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