Google допоможе тим, хто вперше вирушає на Холодноярські вшанування

1. Медведівка, пам’ятник Максиму Залізняку.
https://goo.gl/maps/tfiRBhPahBH2
2. Медведівка, головний майданчик Холодноярського турніру національних бойових мистецтв ім. Максима Залізняка, головна сцена 1-го дня Музичного фестивалю вояцької пісні «Холодний Яр–2018».
https://goo.gl/maps/tfiRBhPahBH2
3. Медведівка, книжковий ярмарок, ярмарок народних майстрів, виставка артефактів українсько-російської війни, дитячий турнір зі стрільби з лука, документальна виставка із зони АТО «На лінії вогню», Дитячий стрілецький турнір ім. Василя Чучупака, безкоштовне катання дітей на конях.
https://goo.gl/maps/tfiRBhPahBH2
4. Медведівка, будинок культури.
https://goo.gl/maps/BZWYuA12cKu
5. Івківці, батьківщина Максима Залізняка, пам’ятник Максимові Залізняку.
https://goo.gl/maps/TFnUpE6Faht
6. Івківці, гора Семидубова.
https://goo.gl/maps/sN1qRCjCbhs
7. Мельники, пам’ятники Героям Холодного Яру, Юрієві Горлісу-Горському та родині Чучупаків.
https://goo.gl/maps/CRqLYJKggpK2
8. Мельники, цвинтар, могила Головного отамана Холодного Яру Василя Чучупака, братська могила холодноярців.
https://goo.gl/maps/8ZSfNG89Fyv
9. Хутір Кресельці, меморіал на місці останнього бою Головного отамана Холодного Яра Василя Чучупака.
https://goo.gl/maps/DRh7va34rEy
10. Хутір Кресельці, могила гайдамацького ватажка XVII ст. Гната Голого.
https://goo.gl/maps/mbPgYMxD8ND2
11. Гайдамацький став, місце освячення зброї і прапорів.
https://goo.gl/maps/KhGrJK1Lciz
12. Мотрин монастир, могила холодноярського сотника Івана Компанійця.
https://goo.gl/maps/AbRYMLTDdCB2
13. Хутір Буда, головна сцена 2-го дня Музичного фестивалю вояцької пісні «Холодний Яр–2018», Літературна сцена, книжковий ярмарок, ярмарок народних майстрів.
https://goo.gl/maps/4HxP1rr2upM2
14. Дуб Максима Залізняка.
https://goo.gl/maps/kXWpgcyXqAu
Дійсно, все по-європейськи, окрім доріг, нужників та іншого сервісу. А так все - ОК.