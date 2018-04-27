Google допоможе тим, хто вперше вирушає на Холодноярські вшанування

1. Медведівка, пам’ятник Максиму Залізняку.

https://goo.gl/maps/tfiRBhPahBH2

2. Медведівка, головний майданчик Холодноярського турніру національних бойових мистецтв ім. Максима Залізняка, головна сцена 1-го дня Музичного фестивалю вояцької пісні «Холодний Яр–2018».

https://goo.gl/maps/tfiRBhPahBH2

3. Медведівка, книжковий ярмарок, ярмарок народних майстрів, виставка артефактів українсько-російської війни, дитячий турнір зі стрільби з лука, документальна виставка із зони АТО «На лінії вогню», Дитячий стрілецький турнір ім. Василя Чучупака, безкоштовне катання дітей на конях.

https://goo.gl/maps/tfiRBhPahBH2

4. Медведівка, будинок культури.

https://goo.gl/maps/BZWYuA12cKu

5. Івківці, батьківщина Максима Залізняка, пам’ятник Максимові Залізняку.

https://goo.gl/maps/TFnUpE6Faht

6. Івківці, гора Семидубова.

https://goo.gl/maps/sN1qRCjCbhs

7. Мельники, пам’ятники Героям Холодного Яру, Юрієві Горлісу-Горському та родині Чучупаків.

https://goo.gl/maps/CRqLYJKggpK2

8. Мельники, цвинтар, могила Головного отамана Холодного Яру Василя Чучупака, братська могила холодноярців.

https://goo.gl/maps/8ZSfNG89Fyv

9. Хутір Кресельці, меморіал на місці останнього бою Головного отамана Холодного Яра Василя Чучупака.

https://goo.gl/maps/DRh7va34rEy

10. Хутір Кресельці, могила гайдамацького ватажка XVII ст. Гната Голого.

https://goo.gl/maps/mbPgYMxD8ND2

11. Гайдамацький став, місце освячення зброї і прапорів.

https://goo.gl/maps/KhGrJK1Lciz

12. Мотрин монастир, могила холодноярського сотника Івана Компанійця.

https://goo.gl/maps/AbRYMLTDdCB2

13. Хутір Буда, головна сцена 2-го дня Музичного фестивалю вояцької пісні «Холодний Яр–2018», Літературна сцена, книжковий ярмарок, ярмарок народних майстрів.

https://goo.gl/maps/4HxP1rr2upM2

14. Дуб Максима Залізняка.

https://goo.gl/maps/kXWpgcyXqAu