У Золотоноші відбувся традиційний велопробіг єдності

Більше півтисячі золотонісців пересіли на велосипеди задля благородної мети: збір коштів на пам'ятник воїнам АТО.

Про це повідомляють у Золотоніській міськраді.

Сам веломарафон тривав півтори години. Ті ж, хто чекав спортсменів на центральній площі міста, могли поласувати продукцією золотоніських підприємств, поярмаркувати та придбати вироби майстрів декоративно-ужиткового мистецтва. Після велопробігу найкреативніші учасники були нагороджені почесними грамотами та сувенірами.

15 тисяч гривень додали золотонісці до коштів, за які у місті встановлять пам'ятник полеглими у зоні АТО землякам.

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