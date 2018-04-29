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У Золотоноші відбувся традиційний велопробіг єдності

29 квітня 2018, 15:31 Новини Черкас та Черкаської області

Більше півтисячі золотонісців пересіли на велосипеди задля благородної мети: збір коштів на пам'ятник воїнам АТО.

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Про це повідомляють у Золотоніській міськраді.

Сам веломарафон тривав півтори години. Ті ж, хто чекав спортсменів на центральній площі міста, могли поласувати продукцією золотоніських підприємств, поярмаркувати та придбати вироби майстрів декоративно-ужиткового мистецтва. Після велопробігу найкреативніші учасники були нагороджені почесними грамотами та сувенірами.

15 тисяч гривень додали золотонісці до коштів, за які у місті встановлять пам'ятник полеглими у зоні АТО землякам.

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