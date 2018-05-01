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На Черкащині можуть закрити чотири школи

01 травня 2018, 14:03 Новини Черкас та Черкаської області
На Черкащині чотири школи не відповідають вимогам пожежної безпеки, повідомляє «Вечірня Умань». Про це під час брифінгу із журналістами розповіли заступники керівника Управління ДСНС в Черкаській області Олександр Євпак й Олександр Горобець, а також речник Управління Констянтин Проценко.

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Так, за їхніми словами, до адміністративного суду готуються матеріали із пропозицією щодо припинення експлуатації:

– “Дошкільного навчального закладу – загальноосвітньої школи 1 ступеня” Антонівської сільської ради Уманського району Черкаської області;

– Посухівського навчально-виховного комплексу “Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа 1-2 ступенів” Уманської районної ради;

– Хмільнянського навчально-виховного комплексу “Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа 1-3 ступенів” Канівської районної ради;

– Демківської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів Драбівської районної ради.

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