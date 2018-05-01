На Черкащині можуть закрити чотири школи

Так, за їхніми словами, до адміністративного суду готуються матеріали із пропозицією щодо припинення експлуатації:
– “Дошкільного навчального закладу – загальноосвітньої школи 1 ступеня” Антонівської сільської ради Уманського району Черкаської області;
– Посухівського навчально-виховного комплексу “Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа 1-2 ступенів” Уманської районної ради;
– Хмільнянського навчально-виховного комплексу “Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа 1-3 ступенів” Канівської районної ради;
– Демківської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів Драбівської районної ради.