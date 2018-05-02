Генеральний прокурор України Ю.Луценко зустрівся з громадським діячем Черкащини щодо бездіяльності правоохоронних органів

27 квітня Генеральний прокурор України Юрій Луценко провів черговий особистий прийом громадян, на якому вислухав заявників з Одеської, Черкаської, Київської областей та міста Києва, повідомляють у Генеральній прокуратурі.

Одним із таких заявників був відомий громадський діяч із Черкащини Володимир Матюша.

Для належної оцінки та перевірки доводів заявників прийом проведено за участі керівництва і працівників Департаментів, управлінь і відділів прокуратури.

Вислухавши доводи громадян, Юрій Луценко надав конкретні вказівки підлеглим працівникам щодо вжиття всіх можливих і необхідних заходів, спрямованих на недопущення порушення конституційних прав заявників.

реклама

Інші матеріали по темі: - Нардеп Бобов відсудив у ДФС і прокуратури свій мільйон