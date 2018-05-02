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Генеральний прокурор України Ю.Луценко зустрівся з громадським діячем Черкащини щодо бездіяльності правоохоронних органів

02 травня 2018, 12:19 Новини Черкас та Черкаської області

27 квітня Генеральний прокурор України Юрій Луценко провів черговий особистий прийом громадян, на якому вислухав заявників з Одеської, Черкаської, Київської областей та міста Києва, повідомляють у Генеральній прокуратурі.

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Одним із таких заявників був відомий громадський діяч із Черкащини Володимир Матюша.

Для належної оцінки та перевірки доводів заявників прийом проведено за участі керівництва і працівників Департаментів, управлінь і відділів прокуратури.

Вислухавши доводи громадян, Юрій Луценко надав конкретні вказівки підлеглим працівникам щодо вжиття всіх можливих і необхідних заходів, спрямованих на недопущення порушення конституційних прав заявників.

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Коментарі  

 
+1 #3 Мед-пиво було? 02.05.2018 12:53
Матюшка предложив "по п'ятдесят" в честь майських - прийшлось позвать третього) І секретаршу, щоб пофоткала.
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+3 #2 Гурман 02.05.2018 12:43
Матюша скаржився на якість сучасного паперу ділових документів - їх же їсти неможливо!
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+2 #1 І.Ванько 02.05.2018 12:37
... неймовірно нереально ...
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