З’ясовано подробиці резонансного конфлікту в Умані

Вчора в Умані сталася моторошна подія: неврівноважений чоловік, розгулюючи містом, відправив на лікарняне ліжко кількох перехожих. Відомо, що від його рук постраждало як мінімум четверо осіб. Про це повідомляє «hromadske-uman.info».





Трагедія трапилася близько 8 годин ранку, в той час як містяни діставалися до своїх робочих місць. Перші особи постраждали на території парку “Софіївка”. Випадкові свідки викликали “швидку” та поліцію, але на виклик прибули лише лікарі.

Як повідомляє журналіст “Вечірніх Черкас” Сергій Радченко з посиланням на речника ГУНП в Черкаській області Дмитра Грищенка, смертельний удар по голові отримала 56-річна працівниця готелю “Дружба”, який розташований на території дендропарку “Софіївка”. Жінка працювала на ресепшині і в цей момент була одна на робочому місці.

Як повідомляють очевидці, ще одна вагітна працівниця мусила рятуватися через вікно. Можливо, саме це і врятувало їй життя. В готелі на момент убивства перебували постояльці, але на крики бідолашної жертви ніхто не вийшов. На місці не було й охорони.

Від “Софіївки” злочинець направився до міського ринку і бив випадкових перехожих. Одна з постраждалих перебуває у лікарні в тяжкому стані.

Затримали злочинця перехожі. Інформація про убитого чоловіка не підтвердилася.

Подія викликала жваве обговорення в уманчан. На думку містян, жертв могло бути набагато більше, адже злочинець проходив повз два корпуси педуніверситету, музичне училище, дитячу міську лікарню, де є постійний рух.

Також достеменно не відомо, чим керувався чоловік, коли здійснював свій страшний злочин.

В мережі розповсюджують фото ймовірного убивці.

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