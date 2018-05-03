За неналежне оформлення працівників підприємству доведеться сплатити штраф майже 1 млн 700 тис гривень

Головні державні інспектори встановили факти підміни трудових відносин цивільно-правовими: 15 працівників допущено до роботи без укладення трудового договору та без повідомлення територіального органу Державної фіскальної служби про прийняття працівників на роботу.

На підприємство накладено штрафні санкції, передбачені абз. 2 ч. 2 ст. 265 Кодексу законів про працю України, у розмірі 30 мінімальних заробітних плат (111 тис. 690 гривень) за кожного неоформленого працівника, тобто, роботодавцю доведеться сплатити майже 1 млн 700 тис. грн.

Інформація до відома

Відповідно до ч. 1 ст. 21 Кодексу законів про працю України трудовий договір - це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Цивільно-правовий договір – це угода між сторонами: громадянином і організацією (підприємством, установою) на виконання першим певної роботи (а саме: договір підряду, договір про надання послуг тощо), предметом якого є надання певного результату праці.

Основною ознакою, що відрізняє підрядні відносини від трудових, є те, що трудовим законодавством регулюється процес організації трудової діяльності.

За цивільно-правовим договором процес організації трудової діяльності залишається за його межами, метою договору є отримання певного матеріального результату.

Про це інформують в Управлінні Держпраці у Черкаській області

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