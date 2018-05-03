Депутат міськради образився на неправомірне відкликання і подав до суду

Депутат Черкаської міської ради Віталій Косяк звернувся до суду у зв’язку з бажанням зупинити процес неправомірних дій Черкаської міської виборчої комісії Черкаської області. Про це він повідомив виданню «Вичерпно».





Депутат вважає, що виборча комісія порушила його права як депутата. Зокрема, це стосується процесу його відкликання, а саме: заборонила вільний доступ громадян до процесу створення ініціативної групи, провела закриті збори виборців у приміщенні режимного об’єкту ГО «БК «Країна Баскетболія» та інші порушення.

- Якби я був на зборах, я б зміг пояснити всі непорозуміння, але мене не допустили. Також на збори не допустили ні ЗМІ, ні правоохоронців, ні громаду, — сказав Косяк.

Також, за словами Віталія Косяка, незрозумілою є перевірка голосів учасників зборів про його відкликання. Офіційно було 400 осіб, але депутат не вірить цьому.

Суддя Черкаського окружного адміністративного суду ухвалив частково задовольнити позов, а саме: тимчасово (до набрання законної сили відповідним рішенням) заборонити Черкаській міській виборчій комісії Черкаської області направляти керівному органу Політичної партії «Радикальна партія Олега Ляшка» рішення Черкаської міської ради Косяка Віталія Петровича за народною ініціативою про відкликання.

- Я є депутат і буду депутатом. Останнє слово за партією, яка прийме правильне рішення, — сказав Віталій Косяк.

У коментарі «Вичерпно» голова Черкаської міської ТВК Володимир Матюша сказав, що ще не бачив ухвалу суду, але зауважив, що виборча комісія звернулася до правоохоронних органів у вирішенні цього конфлікту. Окрім того, пан Володимир повідомив, що на їхнє звернення ЦВК повідомила, що у діях міської ТВК відсутні порушення.

- Ми звернулись до правоохоронних органів, нехай вони вирішують — правомірно чи неправомірно. Ми, виборча комісія — колегіальний орган, лише констатуємо факт. Ми згідно виборчого законодавства робимо відповідні дії. Може пан Косяк правий, може неправий, правоохоронні органи розберуться і скажуть. А у ЦВК сказали, що ми не порушуємо закон, — сказав Володимир Матюша.

До слова, якщо процедура дійде до відкликання депутата Віталія Косяка, кандидат, який згідно рейтингового списку має посісти його місце, вже написав заяву про відмову у депутатстві.

Арсен Мкртчян на власній сторінці у «Фейсбук».



- Вчора поставив крапку у питанні свого депутатства. З періоду ініціювання процедури відкликання депутатів міської ради, отримав сотні дзвінків та повідомлень, адже за умови відкликання Віталія Косяка, на його місце мав «зайти» я. Я і раніше повідомляв, що не маю бажання брати участь у цих політичних іграх, адже міська рада цього скликання себе вже дискредитувала. Не приховую, що я маю політичні амбіції та плани, але зараз стати депутатом за цих умов та обставин = стати маріонеткою у політичних розкладах. Готовий працювати на конструктив, але вважаю, що зараз це неможливо. Тож вчора у ТВК вже зареєстровано мою заяву про відмову. Вважаю, щоб бути корисним своєму місту, не обов’язково потрібно мати депутатський мандат, — написавна власній сторінці у «Фейсбук».

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