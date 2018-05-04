Матюша розповів, про що говорив з Луценком та хто йому погрожує

Нещодавно, а саме 27 квітня, голова Черкаської міської ТВК Володимир Матюша зустрівся з генпрокурором України Юрієм Луценком. Пан Володимир розповів "Вичерпно", про що саме йшла розмова.

А розмовляли Юрій Луценко з Володимиром Матюшею про корупцію, яку, на думку останнього, коять міські чиновники.

- Я є головою антикорупційно-люстраційного бюро. На розгляді бюро 47 справ. За деякими справами є фальсифікації — з матеріалів зникали речові докази. У минулому році ми написали 1277 заяв і звернень. Є питання, які в нас не вирішуються й не «шевеляться», а боротися із чиновниками, які займаються корупцією, треба, — сказав Володимир Матюша.

Також пан Володимир розповів, що Юрій Віталійович пообіцяв, що «будемо боротися».

Окрім того, голова ГО «Черкаське антикорупційно-люстраційне бюро» вкотре нагадав про те, що йому погрожують.

- На мене тиснуть. І загроза життю дуже велика. Вже третя погроза. За останній час отримав два побиття і підпал, — сказав Матюша.

Матюша розповів, хто йому погрожує.

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- Наші люди, а їх прикриває слідче управління, — сказав він, зауваживши, що про конкретні персоналії скаже згодом.