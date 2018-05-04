Матюша розповів, про що говорив з Луценком та хто йому погрожує

Нещодавно, а саме 27 квітня, голова Черкаської міської ТВК Володимир Матюша зустрівся з генпрокурором України Юрієм Луценком. Пан Володимир розповів "Вичерпно", про що саме йшла розмова.
А розмовляли Юрій Луценко з Володимиром Матюшею про корупцію, яку, на думку останнього, коять міські чиновники.
Також пан Володимир розповів, що Юрій Віталійович пообіцяв, що «будемо боротися».
Окрім того, голова ГО «Черкаське антикорупційно-люстраційне бюро» вкотре нагадав про те, що йому погрожують.- На мене тиснуть. І загроза життю дуже велика. Вже третя погроза. За останній час отримав два побиття і підпал, — сказав Матюша.
Матюша розповів, хто йому погрожує.- Наші люди, а їх прикриває слідче управління, — сказав він, зауваживши, що про конкретні персоналії скаже згодом.