«Так буде з кожним тушкою», — Ляшко про Косяка

Відкликання депутата Черкаської міської ради від «Радикальної партії» Віталія Косяка прокоментував лідер цієї політичної сили, народний депутат Олег Ляшко, інформує Вичерпно







- Так буде з кожним тушкою, який підступно продав громадян і команду! — написав нардеп у «Фейсбуці» до посту депутата облради від «радикалів» Вадима Гайовича.

- Як делегат я доповів на З’їзді Радикальної партії Олега Ляшка з вищезазначеного питання. Вищий керівний орган Партії прийняв безкомпромісне рішення. А вже увечері цього ж дня Черкаська міська ТВК постановила припинити повноваження депутата В. Косяка та визнати наступного по списку обраним депутатом — Гончаренко Ірину, чарівну дівчину, яка є членом команди з 2015 року і готова гідно послужити громаді міста, — написав у свою чергу Вадим Гайович.









Відзначимо, разом із Віталієм Косяком «Партія вільних демократів» відкликала двох своїх депутатів — Альону Цегвінцеву та Тетяну Чорнобіль. ЇХня місця мають посісти Наталія Даньковська та Максим Панасенко.

До слова, колишній «радикал» Віталій Косяк вже звернувся до суду з приводу порушення його прав як депутата та припинення неправомірних, на його думку, дій міської ТВК. Порушення закону він вбачає у тому, що не було вільного доступу громадян до процесу створення ініціативної групи, були проведені закриті збори виборців у приміщенні режимного об’єкту ГО «БК «Країна Баскетболія» та інше.

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