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«Черкаський Дніпро» виставив усіх гравців на трансфер, – ЗМІ

06 травня 2018, 15:33 Новини Черкас та Черкаської області

«Черкаський Дніпро» виставив всіх своїх гравців на трансфер. На офіційному сайті клубу опублікований список, у якому вказані імена і коротке досьє 24-х гравців команди. Клуб готується до вильоту з Першої ліги і повного переформатування складу.

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Про це інформує «Х-Sport».

Видання нагадує, що на засіданні представників клубу було ухвалено рішення про переведення «Черкаського Дніпра» в Білозір'я, проведення перереєстрації клубу і ліквідацію юридичних осіб.

На даний момент «Черкаський Дніпро» йде в «зоні вильоту», маючи в своєму активі 28 очок. Команда ще має шанси зберегти прописку в Першій лізі.

Фото: ФК Черкаський Дніпро

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