Свободівці розповіли про свої перші 100 днів у виконавчій владі Черкас

Про перші результати роботи команди ВО «Свобода» в Черкаській міській раді розповіли під час сьогоднішньої прес-конференції секретар міськради Ярослав Нищик, заступники міського голови Юрій Ботнар та Ігор Коломоєць, керівники департаментів та комунальних підприємств.

Нагадаємо, 6 лютого міська рада Черкас затвердила новий склад виконкому, до якого ввійшло троє свободівців, два з яких – на посадах заступників мера.

– З приходом націоналістів до виконавчого комітету, я гадаю, всі містяни помітили, що припинилися політичні війни, політичні шоу і цирк, які, на жаль, були до того. Ми просто, тихо, без зайвого гаміру відхиляємо ті негативні речі, які часто намагаються провести через виконком, – розповів Юрій Ботнар, який очолює обласну організацію ВО «Свобода». – Речі, які не підтримує громада, тепер просто не вносять на порядок денний засідань виконкому.

За словами пана Ботнара, серед найбільших здобутків «Свободи» – збільшення на 1000 гривень зарплати для вихователів дитячих садочків міста, збільшення на 16 мільйонів гривень видатків на харчування дітей у закладах освіти, запровадження у міськраді системи електронного голосування і онлайн-трансляції засідань сесій міської ради. Спільно з Національним корпусом свободівцям удалося зупинити безпідставне збільшення плати на проїзд у черкаських автобусах. Було вп’ятеро збільшено кошти, виділені на літній відпочинок дітей. У низці шкіл було запроваджено пілотний проект «Страва на вибір» – діти отримали можливість самі обирати страви для меню в їдальнях. Із міського бюджету за ініціативи свободівців було виділено 1 мільйон гривень на розвиток у Черкасах боксу, вдвічі збільшено видатки на гранти в галузі культури. Запроваджено електронну чергу для надання соціальних послуг.

Як пояснив секретар міської ради Ярослав Нищик, питання про необхідність запровадження муніципальної надбавки до зарплат працівників дошкільних дитячих закладів виникло після того, як держава збільшила зарплату шкільним учителям. Через це виник суттєвий розрив у оплаті праці педагогів дошкілля й школи, що було несправедливим і викликало нерозуміння у вихователів дитсадків.

– При фактично рівному навантаженні й однаковій відповідальності, при однаковій освіті люди отримували суттєво різну зарплату, – пояснив Ярослав Нищик. – Тому при розробці міського бюджету ми запропонували закумулювати в бюджеті необхідну суму, щоб можна було підготувати відповідну міську програму. На жаль, розробку цієї програми в департаменті освіти тривалий час затягували. І лише після призначення директором департаменту Сергія Воронова це питання було швидко розв’язано.

Ще 16 мільйонів гривень бракувало для забезпечення нормального харчування дітей у дитсадках і початкових класах шкіл. Ці кошти вдалося віднайти.

– Крім того, торік було фактично зірвано літній відпочинок дітей за кошти міського бюджету. З незрозумілих причин на ці потреби заклали лише 1 мільйон гривень, що вистачило лише на близько 200 дітей. Тому за моєї пропозиції цьогоріч було виділено додатково ще 4 мільйони. Скоротивши літній відпочинок із 21 дня (що для дітей є забагато – вони починають сумувати за сім’ями) до 14 днів, ми плануємо за рахунок бюджету відправити на море близько тисячі маленьких черкащан.

Як зазначив заступник міського голови Ігор Коломоєць, проект «Страва на вибір», який дозволяє дітям обирати, що вони їстимуть на обід, виявився настільки успішним, що його вирішено розширити, додавши до нього школи №7 і 12.

– Якщо ми даємо дітям страви, які вони не їдять, то це означає, що ми не лише створюємо дітям дискомфорт, а й даремно переводимо бюджетні кошти, – додав директор департаменту освіти і гуманітарної політики Сергій Воронов. – Діти повинні мати право обирати, що вони хочуть їсти – капусняк чи борщ, гречку чи рис.

Про переваги запровадження електронної черги на надання соціальних послуг розповів директор департаменту соціальної політики Олег Гудзенко. За його словами, це дозволяє заощаджувати час і ефективніше його використовувати як черкащанам-отримувачам послуг, так і працівникам департаменту, краще вести статистику відвідування громадян.

Серед планів на найближчі місяці свободівці назвали: впровадження «соціальної картки черкасця» (певного «посвідчення», за допомогою якого черкасці зможуть отримувати пільги, послуги і соціальні дисконти, в перспективі – оплачувати за проїзд у транспорті), створення центру інклюзивної освіти та центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю, центру національно-патріотичного виховання, запровадження подарункових комплектів для новонароджених черкаських немовлят, створення освітніх середовищ для початкових класів, облаштування нових міських пляжів, запровадження в місті повсюдного енергоощадного освітлення. У планах також – проведення громадського форуму (форуму всіх громадських організацій) і міського спортивного фестивалю. Крім того, планується нарешті дати старт транспортній реформі й зобов’язати підрядників міської ради звітувати про роботу своїх підприємств на засіданнях виконкому.

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