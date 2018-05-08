У Черкасах пропонують створити пішохідну вулицю

Вулиця для прогулянок. У Черкасах має з’явитися пішохідна вулиця. У цьому переконаний черкаський активіст Сергій Кузляєв. 5 травня він розмістив петицію з відповідною пропозицією на сайті Черкаської міської ради, яка вже набрала понад 60 голосів. Подробиці дізнавався сайт vikka.ua.
"Ухвалити рішення про створення пішохідної вулиці Хрещатик від вулиці Смілянської до вулиці Байди Вишневецького. Обмеження руху транспорту діятиме у вихідні дні. Департаменту освіти та департаменту організаційного забезпечення організувати у вихідні на пішохідній вулиці різноманітні концертні програми, виступи творчих колективів, клоунів, вуличних театрів тощо. В Україні в понад 25 містах діють пішохідні вулиці", – йдеться у петиції.
Сергій Кузляєв пояснив, чому обрав саме такий відрізок Хрещатика – від вулиці Смілянської до Байди Вишневецького. Вони є виїздом з центральної частини міста у мікрорайон Митниця. На цьому відрізку вулиця Хрещатик вже, по суті, є пішохідною.
"Коли людина йде повільно, то починає розглядати будівлі, історичні пам’ятки. З реалізацією проекту на вулиці з’явиться можливість для виступів театральних студій та вуличних музикантів, костюмованих вистав, різноманітних інсталяцій. Впевнений, що там знайде собі місце і бібліотека під парасолькою", – каже черкащанин.
Він підкреслює, що як тільки пішохідна вулиця з’явиться, одразу знайдуться варіанти, чим і ким її заповнити.
Однією з перших петицію підтримала керівниця проектів КМГО "Молода Черкащина" Тетяна Кавальчук. Громадська діячка зазначила, що в інших містах саме після появи пішохідної вулиці там з'являлись різні заклади і цікавинки.
"Не магазинами єдиними. Ще є вулична музика, арт-вистави під відкритим небом, бібліотека під парасолькою, виставки, майстер-класи, сувенірні ряди... і так, просто походити – чому ні? Все інше підтягнеться, коли люди почнуть просто ходити. Перевірено іншими містами", – написана вона у своєму коментарі в Facebook.
Вона запропонувала зробити громадські консультації щодо концепції цієї вулиці.
"Був у багатьох містах з пішохідними вулицями. Це особливість міста. Це життя міста", – написав черкаський архітектор Віталій Солодкий.
Не всі дописувачі соцмережі з оптимізмом сприйняли цю ідею.
Заступник міського голови Черкас Юрій Ботнар зазначив, що в цілому підтримує ідею створення у місті пішохідної вулиці. Але де саме в Черкасах має з’явитися така родзинка, особисто не визначився.
"Пам’ятаю, як колишній мер Черкас Сергій Одарич піднімав цю тему. Але я не бачив ескізів, проектів або загалом концепцію. Треба вивчати це питання. У Черкасах і так немало скверів. А такі вулиці зазвичай з’являються у тих містах, де обмаль зелених зон і немає територій для відпочинку. Тим не менш, вважаю, що для Черкас ця тема дуже цікава", – поділився політик.
До речі, концепція розвитку вулиці Хрещатик під назвою "Хрещатик – серце Черкас" була оприлюднена ще у 2013 році. Її створив керуючий справами міськвиконкому Микола Кудрявцев. У той час були представлені шість концепцій розвитку вулиці, котра мала стати візитною карткою Черкас.
"Визначним для Хрещатика у нашому випадку є його унікальність в тому сенсі, що жодна з вулиць Черкас, як і місто в цілому, не може назвати себе "пішохідно-туристично привабливою" або "центром подій". Не може навіть поки що претендувати на це. І у даному випадку "розмазаність", "розтягненість" Хрещатика, відсутність єдиного тематичного забарвлення як у архітектурі, так і подієвому середовищі вулиці однозначно вказує на можливість поєднання тут абсолютно різних видів людської активності", – йшлося в обґрунтуванні чиновника.
Тоді він висунув пропозицію пов’язати всю вулицю однією ідеєю, осмислити Хрещатик як бренд, як міський "якір".
Пропонувалося створити на вулиці пішохідну зону від Байди Вишневецького до Смілянської з 18:30 у робочі дні, а на вихідні дні організовувати повне перекриття з 08:00 до 23:00 між вулицями Грушевського та Небесної сотні.
Окремо були прописані пропозиції щодо облаштування фасадів.
"Вирішення фасадів у різних кольорах, можливо, з елементами розпису. Для житлових будинків це може бути повний розпис з імітацією елементів "під старовину" у гармонічному поєднанні із загальною кольоровою гамою вулиці. В фасадах можна передбачити невеличкі місця, де проглядатиметься стара кладка, якщо така збереглася, як це робиться у багатьох містах під час реставрації старовинних будівель", – йшлося у концепції.
Окремим пунктом була прописана пропозиція щодо оздоблення тротуарів.
"Облаштування покриття з нелінійними візерунками. Не потрібні прямі лінії –значно жвавіше виглядають хвилі, кола, завитки, й так далі. Приклад – бульвар Рамбла у Барселоні. Окремі елементи тротуарів повинні також слугувати своєрідними дороговказами до цікавих пам’яток, історичних будівель, скульптурних композицій або місць відпочинку", – наголошувалося у пропозиції.
Також така модернізація вулиці передбачала встановлення оригінальних велопарковок, лав, паркувальних стовпчиків, озеленення, освітлення, встановлення камер відеоспостереження.