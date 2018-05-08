У Черкасах пропонують створити пішохідну вулицю

Вулиця для прогулянок. У Черкасах має з’явитися пішохідна вулиця. У цьому переконаний черкаський активіст Сергій Кузляєв. 5 травня він розмістив петицію з відповідною пропозицією на сайті Черкаської міської ради, яка вже набрала понад 60 голосів. Подробиці дізнавався сайт vikka.ua.

Facebook / Сергей Кузляев

"Ухвалити рішення про створення пішохідної вулиці Хрещатик від вулиці Смілянської до вулиці Байди Вишневецького. Обмеження руху транспорту діятиме у вихідні дні. Департаменту освіти та департаменту організаційного забезпечення організувати у вихідні на пішохідній вулиці різноманітні концертні програми, виступи творчих колективів, клоунів, вуличних театрів тощо. В Україні в понад 25 містах діють пішохідні вулиці", – йдеться у петиції.

Сергій Кузляєв пояснив, чому обрав саме такий відрізок Хрещатика – від вулиці Смілянської до Байди Вишневецького. Вони є виїздом з центральної частини міста у мікрорайон Митниця. На цьому відрізку вулиця Хрещатик вже, по суті, є пішохідною.

"Коли людина йде повільно, то починає розглядати будівлі, історичні пам’ятки. З реалізацією проекту на вулиці з’явиться можливість для виступів театральних студій та вуличних музикантів, костюмованих вистав, різноманітних інсталяцій. Впевнений, що там знайде собі місце і бібліотека під парасолькою", – каже черкащанин.

Він підкреслює, що як тільки пішохідна вулиця з’явиться, одразу знайдуться варіанти, чим і ким її заповнити.

Однією з перших петицію підтримала керівниця проектів КМГО "Молода Черкащина" Тетяна Кавальчук. Громадська діячка зазначила, що в інших містах саме після появи пішохідної вулиці там з'являлись різні заклади і цікавинки.

"Не магазинами єдиними. Ще є вулична музика, арт-вистави під відкритим небом, бібліотека під парасолькою, виставки, майстер-класи, сувенірні ряди... і так, просто походити – чому ні? Все інше підтягнеться, коли люди почнуть просто ходити. Перевірено іншими містами", – написана вона у своєму коментарі в Facebook.

Вона запропонувала зробити громадські консультації щодо концепції цієї вулиці.

"Був у багатьох містах з пішохідними вулицями. Це особливість міста. Це життя міста", – написав черкаський архітектор Віталій Солодкий.

Не всі дописувачі соцмережі з оптимізмом сприйняли цю ідею.

Заступник міського голови Черкас Юрій Ботнар зазначив, що в цілому підтримує ідею створення у місті пішохідної вулиці. Але де саме в Черкасах має з’явитися така родзинка, особисто не визначився.

"Пам’ятаю, як колишній мер Черкас Сергій Одарич піднімав цю тему. Але я не бачив ескізів, проектів або загалом концепцію. Треба вивчати це питання. У Черкасах і так немало скверів. А такі вулиці зазвичай з’являються у тих містах, де обмаль зелених зон і немає територій для відпочинку. Тим не менш, вважаю, що для Черкас ця тема дуже цікава", – поділився політик.

До речі, концепція розвитку вулиці Хрещатик під назвою "Хрещатик – серце Черкас" була оприлюднена ще у 2013 році. Її створив керуючий справами міськвиконкому Микола Кудрявцев. У той час були представлені шість концепцій розвитку вулиці, котра мала стати візитною карткою Черкас.

"Визначним для Хрещатика у нашому випадку є його унікальність в тому сенсі, що жодна з вулиць Черкас, як і місто в цілому, не може назвати себе "пішохідно-туристично привабливою" або "центром подій". Не може навіть поки що претендувати на це. І у даному випадку "розмазаність", "розтягненість" Хрещатика, відсутність єдиного тематичного забарвлення як у архітектурі, так і подієвому середовищі вулиці однозначно вказує на можливість поєднання тут абсолютно різних видів людської активності", – йшлося в обґрунтуванні чиновника.

Тоді він висунув пропозицію пов’язати всю вулицю однією ідеєю, осмислити Хрещатик як бренд, як міський "якір".

Пропонувалося створити на вулиці пішохідну зону від Байди Вишневецького до Смілянської з 18:30 у робочі дні, а на вихідні дні організовувати повне перекриття з 08:00 до 23:00 між вулицями Грушевського та Небесної сотні.

Окремо були прописані пропозиції щодо облаштування фасадів.

"Вирішення фасадів у різних кольорах, можливо, з елементами розпису. Для житлових будинків це може бути повний розпис з імітацією елементів "під старовину" у гармонічному поєднанні із загальною кольоровою гамою вулиці. В фасадах можна передбачити невеличкі місця, де проглядатиметься стара кладка, якщо така збереглася, як це робиться у багатьох містах під час реставрації старовинних будівель", – йшлося у концепції.

Окремим пунктом була прописана пропозиція щодо оздоблення тротуарів.

"Облаштування покриття з нелінійними візерунками. Не потрібні прямі лінії –значно жвавіше виглядають хвилі, кола, завитки, й так далі. Приклад – бульвар Рамбла у Барселоні. Окремі елементи тротуарів повинні також слугувати своєрідними дороговказами до цікавих пам’яток, історичних будівель, скульптурних композицій або місць відпочинку", – наголошувалося у пропозиції.

Також така модернізація вулиці передбачала встановлення оригінальних велопарковок, лав, паркувальних стовпчиків, озеленення, освітлення, встановлення камер відеоспостереження.

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